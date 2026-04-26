Cimera al Món Sant Benet
Illa ordena prioritzar la lluita contra la desigualtat i el reforç de l’estat del benestar en l’equador de la legislatura
El president encarrega als seus consellers redoblar esforços perquè les polítiques del Govern tinguin impacte en la ciutadania en ple ascens de l’extrema dreta
Catalunya llança un pla per reduir les llistes d’espera de la prestació per dependència
Illa demana als consellers «treballar tota màquina» per accelerar la millora dels serveis públics amb els pressupostos en l’aire
Sara González
En les primeres jornades que va celebrar el Govern al monestir de Poblet a finals d’agost del 2024, el president Salvador Illa va entregar a cadascun dels seus consellers una ‘mission letter’ personalitzada, una manera de solemnitzar què esperava de cadascun en una legislatura que suposava la tornada del PSC a la Generalitat després de 14 anys d’oposició. Ara, arribats a l’equador del mandat, després d’una arrencada d’any ple de crisi en l’àmbit de Rodalies i en sectors com l’educació i sanitat, i quan falta només un any per a les eleccions municipals, ha encarregat a tot el seu equip redoblar els esforços per materialitzar polítiques que tinguin un impacte directe en la vida dels ciutadans. Tot, sense que tingui encara assegurada l’aprovació de nous pressupostos abans de l’estiu i en ple ascens del vot a partits d’extrema dreta.
Així ho ha explicitat aquest cap de setmana en la cimera –la quarta– que el Govern ha celebrat al Món Sant Benet. Després de dos anys al capdavant de la Generalitat, el president ha pogut constatar l’impacte que suposa entregar unes claus d’un pis de protecció oficial o que una persona amb condició d’immigrant pugui regularitzar la seva situació. Repercussió molt diferent de quan parla, per exemple, de l’ampliació de l’aeroport del Prat. D’aquí que en els darrers dies hagi posat un èmfasi especial en el fet que cal accelerar la construcció d’habitatge, densificant si cal, per agilitzar el gran dèficit de pisos a preu assequible que es pateix, o que hagi reivindicat com a exemplar el procés aprovat pel Govern de Pedro Sánchez perquè mig milió de persones surtin de l’ostracisme administratiu i tinguin els seus papers en regla.
La principal «amenaça interna»
Combatre la desigualtat i reforçar l’estat del benestar se situarà a partir d’ara en la primera línia discursiva del president a l’espera de si les polítiques que està posant en marxa donen resultats. Aquest diumenge ha llançat una nova actuació per reduir les llistes d’espera per rebre l’ajuda a la dependència, un procés excessivament burocratitzat que provoca que, en aquests moments, un sol·licitant tard fins a 397 en què se li reconegui el dret a rebre una prestació. «No volem que esperin més», ha assegurat Illa referint-se, especialment, a les 18.200 que estan en situació de dependència severa. Aquest mateix dilluns visitarà una residència a Barcelona per posar rostre a aquesta urgència.
«La desigualtat és l’amenaça interna que tenen les nostres societats», ha advertit el president aquest diumenge, que ha tornat a posar èmfasi en el risc per a la cohesió social que suposa el concepte de “prioritat nacional” que estan defensant el PP i Vox per a l’accés als serveis públics. La dicotomia està, ha remarcat, entre estat del benestar per a tothom o «per a uns quants», entre desigualtat o cohesió social i entre «política humanista o crueltat». Catalunya, ha assegurat, té clar en quin bàndol ha de ser. «Molt de compte amb classificar ciutadans de primera i de segona, cap pas per aquest camí», ha etzibat, recordant el que està passant als Estats Units amb agents perseguint persones migrants.
Primer, «la humanitat»
A les amenaces internes, ha alertat, cal afegir-hi també les externes, que estan penetrant cada vegada més en la política domèstica i que es resumeixen entre defensar la pau o la guerra i entre apostar per la pau o per l’autocràcia. «La fragilitat de les democràcies és innegable. Hem d’exercir la defensa de la democràcia cada dia i a tots els nivells», ha defensat Illa, per a qui la clau està en les paraules que va pronunciar el governador de Minnesota, Tim Walz, durant la cimera progressista de la setmana passada: «No és Amèrica primer, és la humanitat».
Així que, amb aquesta filosofia, el president estreny les files del seu Govern perquètreballin «a tota màquina», en les seves pròpies paraules, perquè l’acció dels seus departaments tingui una translació directa en la vida dels ciutadans davant dos mesos clau per al mandat. Perquè en aquests moments encara no té assegurat el “sí” d’ERC a l’aprovació dels pressupostos, que a ningú se li escapa que serien el revulsiu per rellançar el segell de la gestió, que en els últims mesos s’ha vist entelat per conflictes que encara té oberts i que aspira a encarrilar abans de tancar el curs polític.
