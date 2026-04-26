Testimoni
En el sopar de corresponsals de la Casa Blanca: «Ha sigut un ensurt. Ens hem tirat de seguida a terra»
El periodista de l’agència Efe Eduard Ribas ha sigut testimoni de primera fila del tiroteig registrat durant el sopar de corresponsals a Washington a la qual assistia Donald Trump
Trump és evacuat il·lès del sopar de corresponsals de la Casa Blanca després d’un intent d’atemptat
De Reagan a Trump: l’Hotel Hilton torna a ser escenari d’un intent de magnicidi 45 anys després
Laura Puig
Eduard Ribas porta cobrint més de quatre anys les notícies de la Casa Blanca per a l’agència EFE i la d’ahir a la nit era una gala amb molta «expectació». Era un dels 2.000 assistents al sopar que cada últim dissabte d’abril organitza a Washington l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca (WHCA, perles seves sigles en anglès), a la qualDonald Trump acudia per primera vegada com a president, i tenia molta curiositat per escoltar el seu discurs. «El discurs més inapropiat mai pronunciat», segons va dir el mateix Trump d’unes paraules que es van quedar sense sortir de la seva boca a causa de l’intent d’atemptat registrat a l’hotel que acollia la gala i que va obligar a evacuar immediatament la mandatària.
«Ha sigut un ensurt per a tothom», explica Ribas per telèfon a EL PERIÓDICO. Ell estava assegut molt a prop de la porta principal i va poder sentir amb claredat els trets. Eren al voltant de les 8.30 i encara no havia començat el programa oficial, tot i que ja estaven els assistents als seus llocs, Trump i la resta de membres del gabinet a la taula presidencial, i s’havia servit l’amanida de pèsols i burrata. «Ens hem tirat de seguida a terra. Molts agents han començat a passar corrent i han evacuat Trump, Melania i la resta de membres del Govern. Trump semblava no haver sentit els trets», afegeix.
La «tensió» al saló de ball del Washington Hilton s’ha reduït al cap de pocs minuts al veure que no hi havia perill i a poc a poc els periodistes, molts dels quals han gravat amb els seus telèfons mòbils el que ha passat, i la resta d’assistents han anat abandonant el lloc. A més de perquè semblava que l’esdeveniment estava suspès, com així ha acabat sent, molts necessitaven sortir a l’exterior per poder transmetre les seves cròniques i imatges. A l’estar en un soterrani, a la sala «no hi havia senyal d’internet».
«Ha sigut bastant heavy», destaca Ribas, que ha acudit posteriorment a la Casa Blanca per cobrir la roda de premsa convocada per Trump minuts després del tiroteig.
Acostumat a una cobertura molt més tranquil·la amb Joe Biden, aquest periodista català confessa que la del republicà està sent una presidència molt intensa. «No ens dona treva».
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026