Trump és evacuat il·lès del sopar de corresponsals de la Casa Blanca després d’un intent d’atemptat

Donald Trump i Melania Trump, abans de ser evacuats per l’intent d’atemptat

Donald Trump i Melania Trump, abans de ser evacuats per l'intent d'atemptat / Vídeo: EFE | Foto: Reuters

Laura Puig

Barcelona

El president nord-americà, Donald Trump, i la primera dama, Melania Trump, han hagut de ser evacuats aquest dissabte d’un sopar organitzat per l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca davant un intent d’atemptat a l’Hotel Hilton. Els serveis de seguretat han detingut el sospitós d’haver disparat una arma de foc, segons informa l’AFP.

El Servei Secret va informar que tant el president Trump com la primera dama Melania Trump «estan fora de perill». «El president i la primera dama estan fora de perill, igual com totes les persones sota protecció», va afegir el Servei Secret en un comunicat.

S’espera que Trump faci una conferència de premsa durant les pròximes hores. Va agregar que una persona estava sota custòdia i que l’incident va tenir lloc a prop de la zona principal de control de seguretat de l’esdeveniment.

Tota la sala va ser evacuada, van comprovar periodistes de l’AFP. Diversos membres del Govern nord-americà, des del cap del Pentàgon, Pete Hegseth, fins al cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, aparentment també van ser evacuats.

Informes no confirmats suggerien que una persona havia resultat ferida, tot i que no hi havia detalls disponibles sobre la causa de la lesió.

Regnava una gran confusió sobre les circumstàncies precises de l’incident ocorregut en ple sopar de corresponsals de la Casa Blanca, en presència, per primera vegada com a president, de Donald Trump. Un dels participants, el doctor Oz, va indicar que «es van efectuar trets», segons es va sentir al lloc.

Disparat un agent

Trump ha dit que el tirador que va irrompre a l’hotel on el mandatari participava en un sopar amb corresponsals a Washington va ser interceptat i detingut pel Servei Secret i que va disparar a un agent, però va indicar que la bala va impactar en la seva armilla antibales.

Trump va dir que l’home «va ser interceptat per alguns membres molt valents del Servei Secret, que van actuar amb molta rapidesa», en una roda de premsa celebrada poc després que ell, la primera dama i diversos membres del seu Govern haguessin de ser evacuats de l ’hotel Hilton de Washington, on se celebrava el sopar anual de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca (WHCA).

«Un agent va resultar ferit de bala, però es va salvar gràcies al fet que portava una armilla antibales d’excel·lent qualitat. Li van disparar a boca de canó amb una arma molt potent, i l’armilla va complir la seva funció. Acabo de parlar amb l’agent i es troba molt bé», va afegir Trump.

