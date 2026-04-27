Judici a la família
Mas assegura que la citació de Pujol és un "escarni" i posa la mà al foc per la seva innocència
Gisela Boada
L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat aquest dilluns, a l'espera que el jutge de l'Audiència Nacional decideixi si Jordi Pujol està en condicions de declarar en el judici contra la seva família, que l'expresident "no es pot defensar amb totes les garanties en un judici penal". "El veig sovint a casa seva, en tinc coneixement directe i mantenir una conversa amb ell costa; no està en condicions de poder defensar-se amb garanties", ha explicat en una entrevista a la Ser Catalunya.
Mas ha detallat les dificultats amb què s'ha trobat les vegades que ha parlat amb ell, que és "força sovint": problemes d'audició, repetició de conceptes o reiteració de preguntes. "Una cosa habitual en una persona que al juny fa 96 anys", ha deixat caure. L'última vegada que va intercanviar paraules amb Pujol, ha explicat, va ser el dia de Sant Jordi, quan li va trucar per felicitar-lo, però no va poder entaular gaire conversa pel context.
La incapacitat de l'expresident per declarar en un judici ja la van detectar els metges forenses al novembre, quan van concloure que no estava en condicions després de diversos informes mèdics. Però el jutge del cas ha citat Pujol aquest dilluns per examinar, de nou, el seu estat de salut i valorar si pot declarar o si l'eximeixen.
Per tot plegat, l'expresident Mas, a qui Pujol va escollir com el seu relleu a Convergència, ha considerat que darrere d'aquesta citació hi ha una "voluntat d'escarni" per la figura que representa. "Hi va perquè és Jordi Pujol i ha estat qui ha estat; ha molestat l'Estat espanyol, encara que també hagi ajudat en ocasions a tirar-lo endavant", ha etzibat Mas poc després en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Més enllà de la crítica al procediment judicial, i també al fet que el judici hagi trigat 12 anys a arrencar després de la confessió de Pujol el 2014 sobre la seva fortuna oculta a Andorra, Mas ha afirmat amb contundència que posa "la mà al foc" per la innocència de l'expresident. "Poso la mà al foc per Jordi Pujol. No li han interessat mai els diners. Hi ha hagut moltes proves", ha dit, si bé no considera un "error" haver-lo apartat i retirar-li tots els honors, perquè es va fer per un tema "ètic". Tampoc ha valorat si va ser equivocada la dissolució de Convergència.
Preguntat aleshores per si també creu en la innocència de la seva família, Mas ha evitat concretar-ho i ha assegurat que està segur que la sentència serà "absolutòria" i que el seu "grau de coneixement" és més alt en alguns casos que en d'altres. "A uns els agrada més [els diners], però que t'agradin els diners no és cap delicte", ha afegit.
