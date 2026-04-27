Magnicidi fallit
El tercer atemptat contra Trump posa en qüestió el Servei Secret dels EUA i els protocols de seguretat
El propio atacante ridiculizó la seguridad en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales con presencia de Trump
Irene Benedicto
L’home armat que dissabte a la nit va travessar corrent un control de seguretat a l’hotel Washington Hilton estava convençut que el Servei Secret no estava preparat per protegir els alts càrrecs de l’Administració. Així ho va deixar escrit abans d’intentar acostar-se al saló on Donald Trump, el vicepresident JD Vance i centenars de periodistes participaven en el sopar de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca.
Els agents el van detenir en qüestió de segons. El sospitós, identificat com Cole Tomas Allen, no va arribar a entrar al saló principal. Però l’episodi ha reobert un debat incòmode a Washington: si el dispositiu que protegeix el president dels Estats Units està a l’altura d’una etapa marcada per l’augment de les amenaces i la violència política.
Un atac frenat en segons
El fiscal general en funcions, Todd Blanche, va defensar el dispositiu. "El sistema va funcionar", va afirmar en una entrevista a la cadena NBC aquest diumenge. Segons el seu relat, Allen només va aconseguir avançar uns metres més enllà del perímetre de seguretat abans de ser reduït.
La versió de les autoritats insisteix en aquest punt: el sospitós no va arribar mai a la zona on es trobaven Trump, Vance i els convidats. Tanmateix, el fet que pogués allotjar-se a l’hotel un dia abans amb una escopeta, una pistola i un ganivet, presumiblement dins del seu equipatge, ha alimentat les crítiques.
En els escrits trobats pels investigadors, Allen expressava sorpresa per haver pogut entrar a l’hotel amb aquestes armes. També especulava que un terrorista iranià equipat amb material més perillós hauria pogut causar un dany enorme.
El dispositiu sota examen
El portaveu del Servei Secret, Anthony Guglielmi, va defensar que l’agència dissenya un pla específic per a cada acte. "Aquestes mesures es proven rigorosament durant el procés previ i van ser decisives per mitigar l’amenaça i evitar danys significatius", va assenyalar.
El perímetre de seguretat tenia diverses capes. Algunes eren visibles, com els detectors de metalls situats a l’entrada de l’àrea protegida. D’altres no. Just després del control, hi havia agents encarregats d’impedir que qualsevol persona no autoritzada avancés cap al saló. A dins, equips de resposta armada estaven preparats per intervenir si l’amenaça arribava a l’interior. També hi havia agents vestits de cambrers, barrejats entre els assistents.
Per a Michael R. Centrella, exdirector adjunt del Servei Secret, el que va passar demostra precisament que el disseny va funcionar. "Una persona va intentar entrar des d’una zona bruta, una zona no segura, a una zona segura, i va ser detinguda abans de poder accedir a l’acte", va explicar. "La capa de protecció, tal com estava dissenyat el pla de seguretat, va funcionar exactament com calia".
Crítiques i defensa dels agents
Les imatges gravades dins del saló mostren moments de por i confusió. Els agents es van precipitar cap a l’estrada per protegir Trump i Vance. Al vídeo s’aprecia que l’equip del vicepresident el va retirar de l’escenari uns deu segons abans que el president fos evacuat.
Aquesta diferència ha generat preguntes. Però antics responsables de seguretat sostenen que no necessàriament indica una fallada. Paul Eckloff, que va formar part de l’equip de protecció de Trump durant el seu primer mandat, va explicar al New York Times que els dispositius del president i del vicepresident tenen dimensions, funcions i protocols diferents.
"Quan tens diversos protegits, especialment tants en la línia de successió presidencial, tot és molt complicat i els fets reals es tornen confusos", va afirmar Eckloff. També va recordar que l’edat i la mobilitat influeixen en qualsevol evacuació: Trump té 79 anys i Vance, 41.
"Jo diria que en uns deu segons es va prendre la decisió de moure’l", va afegir sobre Trump. "Dins de la sala probablement va semblar una hora", va reconèixer, però va subratllar que en aquest marge els agents han de decidir si evacuen, si cobreixen el protegit o si el mantenen al lloc per evitar desplaçar-lo cap al perill.
Un hotel difícil de blindar
El Washington Hilton és des de fa anys la seu habitual de la gala de corresponsals, però no és un lloc fàcil d’assegurar. És un edifici gran, obert al públic, amb hostes entrant i sortint de les seves habitacions i del mateix hotel. A més, l’acte pot reunir en un mateix espai bona part de la línia de successió presidencial.
El senador republicà Chuck Grassley, president pro tempore del Senat i tercer en la línia successòria, no va assistir al sopar de dissabte. Així i tot, la presència simultània del president, el vicepresident i altres alts càrrecs converteix l’esdeveniment en un objectiu especialment delicat.
Alguns polítics i comentaristes han demanat que, en futures edicions, el perímetre de seguretat s’allunyi de l’edifici. La idea seria que qualsevol intent d’irrompre-hi es produís fora de l’hotel, no a dins. Eckloff en discrepa. A parer seu, ampliar massa el perímetre pot dispersar els agents i afeblir la protecció als punts on realment es necessita.
"No es tracta de fer un perímetre més gran", va dir. "Es tracta que la resposta sigui més ràpida i més precisa", va argumentar.
L’ombra de Butler
La pressió sobre el Servei Secret no neix d’aquest episodi. Des del juliol del 2024, quan un tirador va disparar contra Trump en un míting a Butler, Pennsilvània, l’agència arrossega dubtes profunds sobre la seva capacitat per anticipar amenaces.
En aquell cas, l’atacant va aconseguir pujar al terrat d’un edifici proper i disparar vuit vegades. Una bala va fregar l’orella de Trump. Un assistent al míting va morir i dues persones més van resultar ferides. El tirador va ser abatut per un franctirador del Servei Secret. Després van arribar els cessaments, la revisió de protocols i un redisseny parcial de la seguretat presidencial.
Centrella va resumir el dilema amb una frase: per al Servei Secret, l’èxit sol semblar que no ha passat res. Aquesta vegada, va afegir, l’èxit va tenir una altra forma: "Ahir a la nit, l’èxit va ser contenir una situació perillosa abans que es convertís en una tragèdia".
