56 embarcacions
EL PERIÓDICO navega cap a Gaza amb la Flotilla Global Sumud
El vaixell de rescat d’Open Arms i l’Arctic Sunrise de Greenpeace acompanyen el mig centenar d’embarcacions participants
Julia Molins
EL PERIÓDICO navega en la Flotilla Global Sumud, que ha iniciat la seva travessia cap a les costes de Gaza des de diumenge passat, 26 d’abril. El comboi internacional està integrat per 56 embarcacions de dues nacionalitats diferents que, després de diversos dies d’espera estratègica per agrupar-se al port d’Augusta, a Sicília (Itàlia), han començat finalment la navegació coordinada amb l’objectiu de trencar el bloqueig naval sobre la Franja de Gaza i obrir un corredor humanitari permanent.
La sortida s’ha organitzat des de dos punts clau de la costa siciliana per garantir l’eficiència i la seguretat de l’operatiu. Mentre el gruix de l’expedició va salpar des d’Augusta, el suport tècnic va partir del port esportiu de Siracusa. El desplegament compta amb el suport logístic d’embarcacions com la de l’ONG Proactiva Open Arms, liderada per Óscar Camps, i l’Arctic Sunrise del grup ecologista Greenpeace, encarregades de donar suport a la resta.
Aquesta flotilla s’uneix a la delegació que va salpar el passat 15 d’abril des de Barcelona amb 39 vaixells i a la representació de França. Tot i que la sortida de les naus des de Sicília estava prevista per a divendres, la partida es va ajornar fins diumenge a causa de les males condicions meteorològiques al Mediterrani central. Segons els organitzadors, aquesta missió és "la mobilització marítima civil més gran coordinada" de la Global Sumud Flotilla.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant