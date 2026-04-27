Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ascens CE ManresaJordi PujolFirhàbitatAtropellament a AviàSalvador Illa al BagesKilian JornetConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Defensa

Espanya augmenta la despesa militar un 50% i supera el 2% del PIB després de dues dècades

EFE

Copenhague

Espanya va augmentar un 50% la despesa militar l’any passat fins als 40.200 milions de dòlars (34.265 milions d’euros), va assenyalar aquest dilluns en un informe l’Institut Internacional d’Estocolm per a la Investigació de la Pau (SIPRI).

El SIPRI va destacar que és la primera vegada des del 1994 que la partida destinada a armament supera el 2% del producte interior brut (PIB) espanyol (el 2,1% en aquest cas).

La pujada de la despesa militar espanyola s’emmarca en un augment generalitzat en tots els països europeus membres de l’OTAN, pressionats pels Estats Units i en el context de la guerra a Ucraïna, cosa que va provocar que la inversió al continent assolís els 864.000 milions de dòlars (736.000 milions d’euros), un 14% més.

Es tracta del creixement anual més gran de la despesa militar a Europa Central i Occidental des del final de la Guerra Freda. En l’última dècada, la despesa militar espanyola va augmentar un 122%, d’acord amb el SIPRI. Espanya ocupa el lloc número 15 de la llista a escala global, dos llocs més amunt que el 2024, amb un 1,4% de la despesa militar mundial.

L’informe reflecteix una pujada de la despesa militar mundial d’un 2,9% en termes reals l’any passat, a causa de la inversió més gran a Europa i a Àsia-Oceania, malgrat la caiguda als Estats Units.

Notícies relacionades

La xifra total va ascendir a 2,89 bilions de dòlars (2,45 bilions d’euros), el nivell més alt des del 2009 i l’equivalent al 2,5% del producte interior brut (PIB) mundial.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  2. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  3. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  4. Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
  5. La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
  6. Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
  7. Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
  8. Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant

Cal recuperar la pausa del cafè a la feina? Això diu la llei sobre el descans durant la jornada laboral

Montserrat celebra la festivitat de la Mare de Déu amb la mirada posada a la possible visita del Papa

Jordi Pujol Ferrusola: "Va ser una ordre l’encàrrec de la gestió dels fons d’Andorra"

El metro de Barcelona instal·larà generadors per evitar que una apagada deixi aturats els trens als túnels

La segona edició dels Jocs Florals Poble de Puig-reig reconeix vuit autors

Balanç positiu en la Jornada de Portes Obertes del Campus Universitari d’Igualada-UdL

El tribunal deslliura Jordi Pujol de responsabilitat per la seva fortuna a Andorra després de determinar que no està en condicions de defensar-se

La Policia va detenir 26 fugitius internacionals a Barcelona i 37 a la resta de Catalunya l’any passat

