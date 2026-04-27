Defensa
Espanya augmenta la despesa militar un 50% i supera el 2% del PIB després de dues dècades
L’increment situa Espanya en el lloc número 15 del rànquing mundial, dues posicions per sobre que el 2024.
EFE
Espanya va augmentar un 50% la despesa militar l’any passat fins als 40.200 milions de dòlars (34.265 milions d’euros), va assenyalar aquest dilluns en un informe l’Institut Internacional d’Estocolm per a la Investigació de la Pau (SIPRI).
El SIPRI va destacar que és la primera vegada des del 1994 que la partida destinada a armament supera el 2% del producte interior brut (PIB) espanyol (el 2,1% en aquest cas).
La pujada de la despesa militar espanyola s’emmarca en un augment generalitzat en tots els països europeus membres de l’OTAN, pressionats pels Estats Units i en el context de la guerra a Ucraïna, cosa que va provocar que la inversió al continent assolís els 864.000 milions de dòlars (736.000 milions d’euros), un 14% més.
Es tracta del creixement anual més gran de la despesa militar a Europa Central i Occidental des del final de la Guerra Freda. En l’última dècada, la despesa militar espanyola va augmentar un 122%, d’acord amb el SIPRI. Espanya ocupa el lloc número 15 de la llista a escala global, dos llocs més amunt que el 2024, amb un 1,4% de la despesa militar mundial.
L’informe reflecteix una pujada de la despesa militar mundial d’un 2,9% en termes reals l’any passat, a causa de la inversió més gran a Europa i a Àsia-Oceania, malgrat la caiguda als Estats Units.
La xifra total va ascendir a 2,89 bilions de dòlars (2,45 bilions d’euros), el nivell més alt des del 2009 i l’equivalent al 2,5% del producte interior brut (PIB) mundial.
