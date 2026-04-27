El frustrat assassinat de Reagan al mateix lloc
Jordi Grífol
A l’hotel Hilton de Washington, que és la seu tradicional del sopar de corresponsals de la Casa Blanca, hi ha una placa que recorda que allà davant, a les 14.27 hores del 30 de març del 1981, va tenir lloc l’intent frustrat d’assassinat del llavors president Ronald Reagan. 45 anys després, i en un país on han sigut assassinats fins a quatre presidents en exercici, el mandatari actual, Donald Trump, i la seva dona Melania van haver de ser evacuats del sopar de corresponsals després que el Servei Secret evités que un home armat accedís al saló on se celebrava l’esdeveniment.
Trump ha sigut objecte de tres atemptats en els últims anys, una xifra sense precedents en la història moderna que evidencia la polarització política que viuen els EUA. Els Arxius Nacionals recullen, això sí, que s’han produït intents de magnicidi contra un de cada quatre presidents des del 1865. Va ser a la sortida d’una conferència al mateix hotel Hilton el 30 de març del 1981, quan Reagan va rebre els trets de John Hinckley Jr., un jove de 25 anys que va confessar haver atemptat contra el president per atraure l’atenció de l’actriu Jodie Foster. Va disparar fins a sis vegades sobre Reagan i el seu equip. El president va ser ferit sota l’aixella esquerra.
