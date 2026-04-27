El Govern llança un pla per reduir l’espera de l’ajuda per dependència
L’objectiu és passar de 397 dies de mitjana a 60 i que 18.200 persones en un estat més sever rebin 200 euros de manera "automàtica"
Sara González
Una persona que en aquests moments sol·liciti l’ajuda per dependència a Catalunya triga 397 dies de mitjana a veure reconegut el seu dret a la prestació, malgrat que la llei estableix que aquell termini hauria de ser, com a màxim, de sis mesos. El Govern s’ha proposat revertir aquesta disfunció, que té una alta afectació en milers de persones, escurçant el termini d’espera a 60 dies. Per a això, ha llançat un pla per agilitar el procés, especialment en els casos més urgents, que passa per una reforma del model de valoracions i un treball conjunt de la conselleria de Drets Socials i la de Salut. Així ho va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Món Sant Benet, on el Govern va celebrar ahir les quartes jornades de la legislatura per fixar el rumb dels pròxims mesos. "Serà la transformació més ambiciosa des que existeix la llei de dependència", va prometre.
Justament aquest any es compleixen dues dècades de l’aprovació d’aquesta norma, celebrada com un salt qualitatiu per a l’Estat del benestar perquè va ser concebuda com una norma per garantir ajuts i serveis públics a persones que, per edat, malaltia o discapacitat, necessiten suport per portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària. No obstant, la seva aplicació ha tingut desajustos i tensions des del primer dia, fins al punt que avui a Catalunya encara hi ha més de 128.000 persones esperant que se’ls reconegui el dret i l’any passat en van morir més de 5.000 esperant.
Desbloquejar el "tap"
Durant l’última dècada, la demanda s’ha multiplicat per dos, hi ha actualment 252.000 usuaris que reben prestacions i serveis, i la previsió és que, amb un futur envelliment de la població, aquesta necessitat d’accés a l’ajuda encara continuï creixent.
Amb aquesta radiografia a sobre de la taula, el Govern s’arremanga per reformar el sistema de dependència i adaptar-lo a aquesta realitat, "desbloquejar el tap" que hi ha per accedir als ajuts i imposar un "canvi de paradigma" simplificant tràmits amb més recursos humans, tècnics i tecnològics. És per això que demà s’aprovarà en el Consell Executiu el que s’ha batejat com a Pla Cura, que permetrà posar en marxa una "via ràpida" per reduir l’espera que hi ha entre que se sol·licita l’ajuda i s’acaba rebent a tan sols 60 dies. "No volem que aquestes persones esperin més", va sentenciar el president.
Per aconseguir-ho, la Generalitat destinarà 25 milions del suplement de crèdit vigent mentre no s’aproven nous pressupostos per contractar 200 nous professionals "de manera immediata" aquest mes de maig i assumir 25.000 sol·licituds addicionals anuals per escurçar la llista d’espera. Es desplegarà una eina tecnològica única, la vSocial, per centralitzar la tramitació, incorporant la intel·ligència artificial per gestionar les bases de dades. La prioritat serà per als casos més severs. Hi ha en aquests moments 18.200 persones a la borsa d’espera, la majoria persones grans, pacients psiquiàtrics o menors, que estan identificats com a potencials grau tres –el de dependència més severa– perquè rebin una ajuda "automàtica" de 200 euros –la mínima reconeguda– per als seus cuidadors en un termini de dues setmanes mentre se’ls acaba de concretar la prestació que els correspon o la plaça de residència o centre de dia.
Salut podrà identificar amb una trucada o videotrucada a aquestes persones perquè, a partir del mes juny, segons ha anticipat el president, ja estiguin cobrant aquesta prestació "substitutòria" amb caràcter "automàtic". L’embrió del sistema, apunten fonts governamentals, és el recent desplegament normatiu de la llei ELA.
Treball conjunt
En tot cas, la clau d’aquest "canvi de paradigma" per agilitar els tràmits de la dependència és que en una sola visita multidisciplinària es pugui fer tant la valoració del seu estat com el programa individual d’atenció (PIA) que reconeix el dret a la prestació, una cosa amb què se simplifica el procés i, per tant, s’hauria de reduir el temps per rebre l’ajuda. Per a això, els departaments de Drets Socials i el de Salut treballaran conjuntament connectant les dades de l’atenció primària, en què estan pràcticament identificats tots els ciutadans, amb els dels serveis socials.
Es tracta del primer pas cap al model integrat que s’ha d’impulsar des de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, aprovada l’any passat al Parlament per unificar els serveis socials i sanitaris i garantir una atenció cohesionada a l’usuari. La Conselleria de Drets Socials augura que l’agència estigui activa abans d’aquest mateix estiu. Dels 25 serveis de valoració de la dependència que hi ha ara es passarà a 375 equips d’atenció primària i 107 de serveis socials bàsics, i els usuaris podran iniciar la sol·licitud del procés de reconeixement del grau al seu CAP de referència.
Hi ha ja un pla pilot d’aquest model a Vic, on ja s’ha constatat que els temps d’espera es redueixen "de manera significativa". El calendari és que entre setembre d’aquest any i març del 2027 aquest sistema arribi a un milió d’habitants per, a partir de llavors, generalitzar-lo a tot Catalunya. Hi haurà balanç d’aquí a un any per veure si els resultats són els esperats, una cosa que el Govern reconeix que ha d’anar acompanyat de les 6.000 places addicionals de residència públiques promeses per a aquesta legislatura, malgrat que remarquen que el 85% de sol·licituds per dependència el que demanen és l’ajuda per a un cuidador no professional, és a dir, un familiar. De moment, les dades recollides en el projecte de pressupostos encara pendent d’aprovació auguren que 1.000 d’aquestes places estaran habilitades per a finals d’aquest mateix any.
