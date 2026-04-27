Guerra a l'Iran
L’Iran diu que s’han fixat "condicions específiques" per continuar la negociació amb els EUA
Abás Araqchí, cap de la diplomàcia iraniana, va abandonar dissabte Islamabad després de mantenir una llarga jornada de reunions amb altes autoritats militars i civils pakistaneses
EFE
El ministre d’Afers Exteriors iranià, Abás Araqchí, va afirmar aquest dilluns que la visita d’aquest cap de setmana a Islamabad va ser "molt bona" i que es van revisar les "condicions específiques" sota les quals "poden continuar les negociacions entre l’Iran i els Estats Units". Segons l’agència iraniana IRNA, el cap de la diplomàcia persa, que ja es troba a Sant Petersburg, va dir que les condicions de Teheran per a les negociacions "són molt importants".
Araqchí, que va arribar a Rússia després de passar per Oman i el Pakistan aquest cap de setmana, va afirmar també que "la reunió d’avui (amb el president rus, Vladímir Putin) serà una bona oportunitat per discutir l’evolució de la guerra i revisar la situació actual". Rússia és, juntament amb la Xina, un dels principals aliats de l’Iran.
El cap de la diplomàcia iraniana va abandonar aquest dissabte Islamabad després de mantenir una llarga jornada de reunions amb altes autoritats militars i civils pakistaneses sense esperar l’arribada dels enviats del govern dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, que en principi havien anunciat el seu viatge a la capital del Pakistan per a aquell dia.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar aquest dissabte que representants iranians van fer una nova oferta de negociació tot just deu minuts després que ell ordenés cancel·lar el viatge dels seus enviats especials a Islamabad per entaular diàleg amb Teheran.
Segons el portal Axios, l’Iran ha presentat als Estats Units una nova proposta de negociació per reobrir l’estret d’Ormuz i posar fi a la guerra i, alhora, posposar les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran per a més endavant. El mitjà digital cita un funcionari nord-americà i dues altres fonts anònimes amb coneixement de l’assumpte. D’acord amb el funcionari, Trump té previst estudiar dilluns amb el seu equip l’actual estancament en les negociacions i els possibles passos a seguir.
L’oferta planteja que l’alto el foc s’estendria durant un llarg període o que totes dues parts acordarien el final definitiu de la guerra i que les negociacions nuclears començarien posteriorment, un cop obert l’estret i aixecat el bloqueig que ha implementat Washington sobre tots els vaixells que intenten arribar a ports iranians o sortir-ne, segons Axios.
En una entrevista concedida avui a Fox News, Trump va donar a entendre que vol continuar amb el bloqueig naval que està asfixiant les exportacions de petroli de l’Iran, amb l’esperança que això obligui Teheran a cedir en les pròximes setmanes.
