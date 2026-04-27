Claus del conflicte

¿Què està passant a Mali? Un ministre assassinat i una insurrecció coordinada entre independentistes i Al-Qaida

Els separatistes del Front d’Alliberament de l’Azawad (FLA) i el Grup gihadista de Suport a l’Islam i els Musulmans (JNIM) van llançar aquest dissabte una sèrie d’atacs a múltiples punts del país, i van arribar a conquistar la ciutat de Kidal

Un grup de gent passa davant el monument en recolzament a l’Exèrcit de Mali a la capital, Bamako, el 26 d’abril del 2026. El país es troba des de dissabte sota els atacs coordinats dels rebels tuaregs del FLA i el grup satel·litari d’Al-Qaida, JNIM. / / AFP

Javier Ojembarrena Alba

Barcelona

Un ministre assassinat amb la seva dona, una insurrecció coordinada que ja ha pres la ciutat de Kidal, i una dotzena de programadors musicals d’Espanya confinats a un hotel a Bamako. Aquest dissabte 25 d’abril, Mali es va tornar a convertir en l’escenari d’un aixecament protagonitzat per dues forces rebels: els separatistes tuaregs del Front d ’Alliberament de l’Azawad (FLA) que reclamen la regió del nord, i el Grup gihadista de Suport a l’Islam i els Musulmans (JNIM, filial d’Al-Qaida al Sahel) que aquest dissabte van llançar una sèrie d’ atacs coordinats a múltiples punts del país, entre ells, entre ells. així com Kati, Gao, Sévaré, Mopti i Kidal. Aquesta última presa per les forces secessionistes. 

Es tracta, doncs, d’una ofensiva considerada com la més àmplia en més d’una dècada, i que posa en evidència la fragilitat d’un govern dirigit per una junta militar sota un context de permanent inestabilitat i violència prolongades.

Cooperació inèdita

El principal motiu després de l’èxit d’aquesta nova insurrecció està sent la col·laboració entre els rebels tuaregs i els gihadistes del JNIM. Tots dos, en una maniobra poc habitual que enllaça les reivindicacions separatistes del FLA amb l’agenda islamista transnacional, s’estan coordinant obertament en una ofensiva que amplifica seriosament les probabilitats d’èxit. Un front comú interpretat com un gir polític i militar sense precedents que podria reconfigurar l’equilibri de poder al Sahel, però que es remunta a diversos mesos enrere, quan els dos grups van mirar d’asfixiar Bamako mitjançant atacs a diverses rutes de combustible.

De fet, el març d’aquest any, fonts de l’emissora internacional francesa Radio France Internationale (RFI) ja van donar compte de les converses entre els dos grups per protagonitzar ofensives conjuntes al país amb el recolzament dels seus principals aliats internacionals: mercenarisrussos de l’Àfrica Corps, conegut anteriorment com a Grup Wagner.

Un ministre assassinat

Fins ara, la víctima més notòria en el marc d’aquesta ofensiva ha sigut el ministre de Defensa de Mali, Sadio Camara, que aquest dissabte va ser assassinat per les forces del JNIM amb la seva segona dona. Segons la informació recollida diumenge per AFP a través dels seus familiars i fonts governamentals i militars, la mort de Camara, una de les principals figures de poder des del cop del 2020, es va produir durant l’atac a la ciutat de Kati quan la residència del ministre va ser destruïda per l’ explosió d’un cotxe bomba conduït per un suïcida. Un atac que va destruir també una mesquita pròxima en la qual, segons la junta militar, hi va haver víctimes civils.

La presa de Kidal

Fins ara, un dels principals èxits per als separatistes tuaregs i la filial d’Al-Qaida al Sahel ha sigut la presa de Kidal. Una ciutat estratègica al nord del país que la FLA va dir haver conquerit després d’expulsar les tropes de l’Àfrica Corps. Es tracta d’un bastió històric per a la rebel·lió tuareg que va perdre aquesta ciutat el 2023 gràcies al recolzament rus a la junta militar de Mali. 

Treballadors espanyol confinats

Entre les víctimes col·laterals dels aixecaments hi ha un grup de programadors musicals provinents d’Espanya que diumenge van haver de confinar-se en un hotel de la capital per refugiar-se de l’onada d’explosions i atacs en els quals es veu sumit el país. Entre ells, hi ha la directora del Guitar BCN, Judith Llimós, que va confirmar a l’ACN que «estan tots bé» i que l’ambaixada espanyola els està prestant ajuda. Aquesta desena de programadors, que es trobaven a Mali per un projecte amb Casa Àfrica, van rebre diumenge la visita de l’ambaixador al país i tenien previst viatjar a la nit a Casablanca.

Reacció de l’AES

Des de la seva arribada al poder amb els cops d’Estat del 2020 i 2021, la junta militar va entaular una aliança regional amb dos règims similars més: la junta de Burkina Faso i la del Níger, sota el rebuig comú de França, la seva antiga potència colonial, i la seva proximitat a Rússia. Totes tres componen la Confederació d’Estats del Sahel (AES) que diumenge va denunciar aquests atacs considerats com un intent de soscavar la sobirania de Mali i terroritzar la població. En un comunicat, AES va remarcar que aquests actes «covards» i «bàrbars» porten la marca d’un «complot monstruós» impulsat per enemics de la lluita per l’alliberament del Sahel.

Un govern feble

Des que el 2020 es va produir l’enderrocament del llavors president electe, Ibrahim Boubacar Keïta, el país situat a l’Àfrica Occidental no va arribar a consolidar per complet un nou govern civil i el poder va acabar concentrant-se cada vegada més en comandaments militars com Abdoulaye Maïga, primer ministre des del novembre del 2024; i la junta militar encapçalada pel general Assimi Goïta, president de transició des del segon cop d’estat el 2021. Tot i que la transició no era més que una formalitat, ja que la junta militar maliana va atorgar a Goita un mandat presidencial de cinc anys, renovable «tantes vegades com sigui necessari» i sense eleccions, incomplint el seu compromís de tornar el poder als civils el març del 2024.

La influència dels mitjans de comunicació a la salut mental

Catalunya perdona els deutes amb l’Administració a les persones dependents que han rebut ajudes per error

Ryanair preveu pujades de preu dels bitllets d’avió aquest estiu per la guerra de l’Iran

Met Gala 2026: tema, data, ‘dress code’, Beyoncé, Kidman, els Bezos i una sonada absència

L'espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors

L’hamburguesa catalana que triomfa a The Champions Burger: wagyu japonès, mitjana madurada i salsa pròpia

Nutella fa 62 anys amb una edició limitada de pots inspirats en les comunitats autònomes: aquest és el de Catalunya

