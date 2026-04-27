El manifest del fallit homicida
El sospitós de l’atemptat fallit durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca va enviar un manifest als seus familiars uns deu minuts abans de l’atac de dissabte, segons ‘The New York Post’. En el document es presenta com l’"assassí federal amistós"
El Periódico
L’atacant que va irrompre al recinte del sopar de corresponsals de la Casa Blanca, identificat com a Cole Tomas Allen, va compartir la intenció que tenia amb els seus familiars poc abans de cometre l’intent d’assassinat contra Donald Trump. En la carta de poc més de mil paraules hi diu que té la intenció d’assassinar els membres de l’Administració republicana i de donar prioritat als càrrecs més alts. En el document, obtingut íntegrament per The New York Post, Allen s’autoanomena "assassí federal amistós" i estableix les "regles d’enfrontament" per seguir durant el tiroteig.
"Soc ciutadà dels Estats Units d’Amèrica. El que fan els meus representants em repercuteix. I ja no estic disposat a permetre que un pedòfil, violador i traïdor taqui les meves mans amb els seus crims", argumenta Allen en la missiva, en la qual també aprofita per disculpar-se amb els seus familiars, amics i estudiants, i també amb tothom amb qui s’hagi creuat.
Les "regles d’enfrontament"
En el manifest, Allen inclou com a objectiu principal el Gabinet de Trump. "Funcionaris de l’Administració (excepte Patel [director de l’FBI]): són objectius, prioritzats del rang més alt al més baix", escriu. En segon terme hi situa els agents del servei secret, a qui només atacarà "si cal".
Tot i això, el sospitós assegura que "passaria gairebé per tots els presents per arribar als objectius si fos absolutament necessari (partint de la base que la majoria de la gent va triar assistir al discurs d’un pedòfil, violador i traïdor i, per tant, són còmplices)". De tota manera, afirma que no vol "arribar a aquest extrem".
En el text, com si es tractés d’un assaig, Allen especifica cinc "objeccions" als seus actes, és a dir, cinc raons per les quals no hauria de cometre el crim, i hi respon amb cinc "refutacions" o justificacions. La primera versa sobre el fet que Allen, com a cristià, hauria "de parar l’altra galta". "Parar l’altra galta és per a quan un mateix és oprimit. No soc la persona violada en un camp de detenció. No soc el pescador executat sense judici. No soc un estudiant que va morir en una explosió, ni un nen que es va morir de fam, ni una adolescent abusada pels molts criminals d’aquesta Administració", assenyala. "Parar l’altra galta quan una altra persona és oprimida no és un comportament cristià; és complicitat en els crims de l’opressor", afegeix.
En les altres objeccions que justifica, esgrimeix arguments d’oportunitat, per no poder "acabar amb tothom" o per no ser la persona adequada perquè és mestís. Els seus actes, apunta, són un mitjà necessari per aconseguir la finalitat última d’acabar amb el que considera la corrupció moral del Govern. "Els EUA es regeixen per la llei. En la mesura que els representants i jutges no acaten la llei, no hi ha ningú que estigui obligat a acatar cap ordre emesa il·legalment", diu el manifest.
