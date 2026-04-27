La negociació amb els EUA entra en uns llimbs

La negociació amb els EUA entra en uns llimbs / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

A. R. C.

L’última setmana ha sigut un sí però no, tot i que potser sí però millor no, però ara sí però finalment no. Constantment, els EUA i el Pakistan han assegurat que les negociacions amb l’Iran eren imminents, que primer havien de celebrar-se dimecres; després, divendres. Després, diumenge o dilluns.

Al final, tal com va confirmar dissabte Donald Trump, no es produiran. Tampoc hi ha cap data prevista per a la represa. Teheran, per la seva banda, s’ha mantingut en la seva posició: des del cap de setmana passat, la República Islàmica afirma que la segona ronda de negociacions amb Washington no passarà mentre els EUA mantinguin el seu doble bloqueig a l’estret d’Ormuz.

El bloqueig, així com el tancament iranià del pas, continua vigent. "No entrarem en negociacions imposades. Els EUA han d’eliminar els seus obstacles operacionals. Només llavors el terreny serà fèrtil per resoldre el conflicte", va dir el president iranià, Masoud Pezeshkian, en una trucada al primer ministre pakistanès, Shebhaz Sharif. Aquest dissabte l’Iran va enviar els diplomàtics a Islamabad per reunir-se amb Sharif, el ministre d’Exteriors pakistanès, Ishaq Dar, i el mariscal de camp, Asim Munir. Allà els va entregar la seva última proposta de pau, de moment sense resposta de Washington, que va cancel·lar el viatge dels negociadors a Islamabad.

