La instrucció militar
La princesa d’Astúries fa el seu segon vol en solitari i es posa al capdavant d’una secció de cadets
La Zarzuela distribueix fotografia d’Elionor als comandaments de l’aparell, una cosa que no es va poder fer al desembre pel protocol militar
Pilar Santos
La Casa del Rei ha distribuït noves fotografies de la princesa d’Astúries a l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai de San Javier (Múrcia), aprofitant que aquest dilluns ha anunciat que estudiarà Ciències Polítiques a la Universitat Carles III de Madrid.
En les imatges es pot veure l’hereva al tron realitzant el seu segon vol en solitari. La Zarzuela no concreta la data i diu que aquest exercici, en el qual va pilotar de nou l’ avió Pilatus PC-21, es va realitzar «durant les últimes setmanes». La «solta», que la va fer després de tres mesos d’instrucció, va ser el 18 de desembre, segons va informar aquella setmana d’hivern la direcció de l’Estat.
En aquesta segona ocasió sí que es pot veure l’aparell que porta la princesa Elionor per les imatges que va agafar un altre avió que volava en paral·lel, una cosa que no es va poder fer així en la primera ocasió pels protocols de «la solta», segons detallen fonts de la Zarzuela.
A més d’aquestes fotografies aèries, la Casa del Rei també ha difós altres imatges de la seva formació a l’Acadèmia de l’Aire i de l’Espai, com una sobre la seva participació en la instrucció a un grup de cadets sobre senyalització per al rescat, més algunes fotografies d’un exercici d’instrucció de tipus SERE (Supervivència, Evasió, Resistencia i Escape). També va estar al capdavant d’una secció de cadets durant un acte d’hissat de bandera a l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai.
Aquest mes de juliol, la princesa Elionor acabarà la seva formació militar després de tres anys a les acadèmies (abans va ser a la de l’Exèrcit de Terra de Saragossa i a l’Escola Naval de Marín, a Pontevedra). En aquesta última de l’aire va ingressar l’1 de setembre i està estudiant amb 74 companysmés, 60 homes i 14 dones.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant