Conat d’atemptat
El mateix atacant va ridiculitzar la seguretat a l’hotel on se celebrava el sopar de corresponsals amb presència de Trump
"Aquest nivell d’incompetència és una bogeria, qualsevol agent iranià podria haver portat una metralladora pesant", va deixar escrit Cole Tomas Allen
Montse Martínez
"Esperava càmeres de seguretat a cada cantonada, habitacions d’hotel amb micròfons ocults, agents armats cada tres metres, detectors de metalls pertot arreu. El que em vaig trobar —qui sap, potser m’estan gastant una broma!— és res". És un extracte del manifest que va deixar escrit Cole Tomas Allen, l’autor del conat d’atemptat a l’Hotel Hilton durant el sopar de corresponsals, on afegeix: "Entro amb diverses armes i ni una sola persona allà considera la possibilitat que jo pugui ser una amenaça, aquest nivell d’incompetència és una bogeria, i espero sincerament que es corregeixi per quan aquest país torni a tenir un lideratge realment competent". "Qualsevol agent iranià podria haver portat una metralladora pesant i ningú se n’hauria adonat", finalitza el professor californià de 31 anys en un text publicat per 'The New York Post', on argumentava els motius de la seva acció.
Allen s’havia allotjat a l’hotel "un dia o dos abans" de l’esdeveniment, tal com ha confirmat el fiscal general interí Todd Blanche, en substitució temporal de la cessada Pam Bondi. La seguretat al voltant del lloc on se celebrava el sopar només obligava a passar detectors de metalls per entrar al saló de ball. Per a tota la resta, n’hi havia prou amb una entrada en paper, o una captura de pantalla de l’entrada. De fet, algunes manifestants contràries a la guerra van aconseguir accedir gairebé fins a la porta simplement vestides de gala.
Funcionaris familiaritzats amb el pla de seguretat per a l’esdeveniment han denunciat a les pàgines de 'The Washington Post' que l’Administració de Trump va proporcionar un nivell de seguretat més baix per al sopar de corresponsals de la Casa Blanca que el que ha ofert en altres reunions d’alts funcionaris, malgrat la presència del president, la seva esposa i destacats membres del Gabinet, entre ells el vicepresident JD Vance, el president de la Cambra de Representants Mike Johnson, el secretari d’Estat Marco Rubio, el secretari del Tresor Scott Bessent i el secretari de Defensa Pete Hegseth.
"Un enorme èxit en seguretat"
Quan tants funcionaris es reuneixen en un mateix lloc per a actes oficials com una investidura o el discurs de l’Estat de la Unió, el secretari de Seguretat Nacional sol posar el servei secret al capdavant de la coordinació de tota la seguretat mitjançant una designació formal coneguda com a "Esdeveniment Nacional de Seguretat Especial". Tanmateix, aquesta designació, segons el rotatiu nord-americà, no es va aplicar la nit de dissabte en un esdeveniment al qual també van assistir milers de periodistes i altres funcionaris governamentals.
El fiscal general en funcions, Todd Blanche, va declarar diumenge que no considerava l’incident una fallada de seguretat, ja que l’atacant va ser detingut abans d’arribar al saló de ball. "Al contrari, va ser un enorme èxit en matèria de seguretat", va dir Blanche durant una entrevista a la cadena CNN. "Vull dir, si es pensa en el que va passar, el sospitós amb prou feines va aconseguir vulnerar el perímetre", va afegir.
