DECRET DE LLOGUER
Sumar ofereix a Junts bonificar els propietaris afectats per la pròrroga de contractes i abaixar l’IVA per als autònoms a canvi de salvar el decret
El soci minoritari del Govern busca el sí de Puigdemont a 24 hores de la votació al Congrés
Ana Cabanillas
A 24 hores que previsiblement el Congrés tombi el decret d’habitatge pel rebuig de Junts, PP i Vox, Sumar fa un últim intent per salvar la pròrroga dels contractes de lloguer. El soci minoritari del Govern ignora el cop de porta de Carles Puigdemont a la mesura i assegura que els postconvergents han posat sobre la taula "condicions" que Sumar està disposat a acceptar, com ara la bonificació als propietaris afectats per aquesta pròrroga i la reducció de l’IVA franquiciat als autònoms.
El ministre de Cultura i portaveu de Moviment Sumar, Ernest Urtasun, va llançar aquesta oferta aquest dilluns en roda de premsa, tot i que la realitat és que aquestes mesures dependran en realitat del vistiplau del PSOE. "Volem fer una crida tant a Junts com al Partit Socialista perquè fem possible aquesta convalidació demà, perquè transitem aquestes qüestions que Junts ha posat sobre la taula perquè demà no decaigui", va considerar el dirigent.
En aquest punt, va passar a relatar el que va arribar a definir com a "condicions". "La primera són bonificacions als propietaris afectats per la pròrroga i, en segon lloc, la qüestió que han fet pública altres vegades, la de l’IVA franquiciat, que és una rebaixa de l’IVA per als petits autònoms", va assenyalar.
"I avui vull dir que aquestes dues qüestions no han de ser un obstacle per a la convalidació del decret de demà", va continuar Urtasun, que va admetre que "les bonificacions no són el nostre model, però en un marc de la pròrroga i per fer possible la pròrroga, estem disposats a transitar-les".
El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, també va plantejar aquestes dues mesures en una entrevista a TVE aquest dilluns. "Nosaltres esperem que tant Junts com el PSOE tinguin prou voluntat perquè, en el temps que ens queda, esbossin aquest acord i la mesura pugui tirar endavant", va defensar, assegurant que encara hi ha opcions per salvar el decret.
El març passat, poc abans de la votació del decret de l’escut social, Junts ja va exigir eximir els autònoms amb ingressos baixos d’haver de retenir i meritar l’IVA de les seves factures, i el Govern es va comprometre a transposar a la legislació espanyola la Directiva europea que així ho disposa.
"Han de fer públic el que a nosaltres ja ens han dit en privat, que és que volen transposar aquesta Directiva i, per tant, efectivament, que els autònoms, sobretot els petits autònoms, els de nova creació, aquests que donen serveis personals, tinguin una mica més d’aire en aquest moment", va defensar la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en una entrevista a TV3, on va insistir que aquesta mesura és en una Directiva europea i que Espanya és "l’únic país de la Unió Europea que no està aplicant aquesta llei europea, i per això se’ls ha portat als jutjats".
Bolaños: "El Govern està treballant"
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha confirmat que "per descomptat" que "el Govern en el seu conjunt" està treballant "per tenir els suports necessaris per aprovar el decret del lloguer" al Congrés dels Diputats, no només els ministres de Sumar, sinó també els del PSOE.
En les últimes setmanes, des de Sumar han fet nombroses crides a l’ala socialista del Govern perquè s’impliqui en les negociacions del decret d’habitatge, criticant la falta d’interès de la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, del PSOE, que al gener va qüestionar la falta de seguretat jurídica de la pròrroga del lloguer.
El debat que introdueix aquest decret, segons Bolaños, és "on col·loca cadascú la seva prioritat, nacional o no". "La prioritat del Govern és defensar l’accés a l’habitatge a un preu raonable a les famílies espanyoles", ha assegurat. Al davant, s’ha preguntat "¿quina és la prioritat de la dreta?", i si és "protegir els fons voltor o els grans tenidors". "Demà ho veurem", ha reblat.
