Trump intenta arrencar a l’Iran un acord nuclear que Obama ja va aconseguir
Els experts dubten que el dirigent pugui aconseguir un pacte que sigui significativament millor que el que ell mateix va trencar l’any 2018
Mario Saavedra
Les negociacions per aconseguir l’acord nuclear amb l’Iran del 2015 van ser tan delicades que les converses preparatòries entre els enviats de Washington i Teheran es van realitzar en el més absolut secret a Oman. Els delegats utilitzaven entrades laterals i ascensors de servei als hotels on es reunien i arribaven en avions militars per evitar ser detectats. El tema era altament sensible. Des que els islamistes es van apoderar de la revolució de 1979 contra el règim del xa, avalat per Washington, els dos països són enemics. Per això, una simple passejada del ministre iranià Javad Zarif al costat del secretari d’Estat John Kerry durant les negociacions a Ginebra es va convertir en un escàndol nacional a l’Iran.
Però aquella diplomàcia d’altíssim nivell, sostinguda durant dos anys, va conduir amb èxit a l’anomenat Pla d’Acció Integral Conjunt (JCPOA, per les sigles en anglès). L’Iran i el P5+1 (els països del Consell de Seguretat de l’ONU, els Estats Units, la Xina, Rússia, el Regne Unit i França més Alemanya) van firmar un acord pel qual el règim dels aiatol·làs es comprometia a no enriquir urani més enllà del 3,67%, molt lluny del 90% necessari per a una bomba nuclear.
L’Iran acceptava permetre l’accés d’inspectors internacionals per comprovar que estaven complint, a canvi d’un aixecament gradual de les sancions econòmiques que estava patint des de feia dècada i mitja. El 2016, els observadors de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica van confirmar que l’Iran estava complint el promès, i que el seu programa nuclear era merament d’ús civil per fer funcionar les seves centrals nuclears.
Però llavors va arribar Donald Trump a la Casa Blanca i va decidir trencar l’acord el 2018. Permetria a l’Iran aconseguir una arma nuclear, afirmava. Teheran, sotmès de nou a sancions econòmiques, va començar a enriquir urani per sobre de l’acordat, fins a aconseguir els prop de 450 quilograms al 60% que té actualment. "La lògica bàsica del JCPOA era la de l’intercanvi: restriccions nuclears i mesures de transparència a canvi d’alleujament de sancions. Era un acord plenament operatiu que Trump va trencar sense una bona raó", diu a EL PERIÓDICO Ali Vaez, director del departament sobre l’Iran de l’International Crisis Group, que va participar com a consultor tècnic en les negociacions del 2015. "Ara no té més opció que intentar aconseguir una versió de l’acord".
Trump busca el seu JCPOA
De fet, Washington busca ara amb Teheran un acord que no dista gaire d’aquell, i que podria ser fins i tot menys exigent. Segons The Washington Post, els EUA estan contemplant diverses concessions que s’assemblen bastant a les que ell mateix va criticar durant anys de l’acord d’Obama. Estudia descongelar 20.000 milions de dòlars de fons iranians, en part procedents de vendes de petroli retingudes. Trump va criticar que Obama entregués 1.600 milions de dòlars congelats a l’Iran com a part de l’acord del 2015.
El republicà també es va queixar que el seu predecessor no aconseguís acabar amb el programa nuclear iranià per sempre, i acceptés límits i terminis. Però és que ara s’està plantejant una cosa molt similar. Washington demana una suspensió de 20 anys en el programa d’enriquiment d’urani; Teheran en suggereix cinc.
"L’acord del 2015 va sotmetre el programa nuclear iranià a un control estricte. Va limitar l’Iran a l’ús de centrifugadores primitives; va fixar un límit al nombre de centrifugadores que podia tenir, així com a la quantitat d’urani enriquit que podia conservar en territori iranià. Era un acord excel·lent", comenta a EL PERIÓDICO Muhammad Sahimi, professor de la Universitat Southern California. "És poc probable que Trump aconsegueixi un acord molt millor que l’anterior. L’única concessió que l’Iran podria acceptar seria una suspensió temporal del seu enriquiment".
Falta de confiança en Trump
Trump pot acabar així acceptant algunes de les mateixes contrapartides que va utilitzar durant anys per atacar l’acord d’Obama: devolució de diners, límits en comptes de desmantellament total i restriccions temporals. Però el seu punt de partida en les negociacions actuals és molt pitjor que el 2015. "Trump va trencar l’acord anterior sense que hi hagués una violació important evident per part de l’Iran. ¿Per què l’Iran hauria de confiar que Trump respectarà un nou acord?", assenyala Dakota S. Rudesill, expert del Mershon Center for International Security. "En segon lloc, les dues rondes de devastadors atacs nord-americans contra l’Iran poden ser utilitzades pels dirigents iranians favorables al programa nuclear com a confirmació de la necessitat que l’Iran adquireixi armes nuclears".
