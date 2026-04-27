Intent d'atemptat
Trump: "No estava preocupat, entenc la vida, vivim en un món boig"
El president dels EUA resta importància al moment dramàtic viscut en el sopar de corresponsals
Redacción
El president dels EUA, Donald Trump, ha assegurat hores després de l’intent d’atemptat que "no estava preocupat" durant el tiroteig, tot i que les autoritats creuen que el president i altres alts càrrecs del govern n’eren els objectius. "No estava preocupat. Entenc la vida. Vivim en un món boig", va afirmar Trump a la cadena nord-americana CBS Newa.
Un atacant armat va irrompre al vestíbul de l’hotel Washington Hilton durant el tradicional sopar de corresponsals de dissabte. Després d’adonar-se dels primers trets, els serveis secrets van evacuar ràpidament de la sala el president, la seva esposa i membres del seu Gabinet. Un agent va resultar ferit de bala, però s’espera que es recuperi completament gràcies a la protecció que li va proporcionar l’armilla.
L’autor de l’atac, Cole Tomas Allen, de 31 anys i procedent de Torrance, Califòrnia, serà acusat formalment dilluns davant un tribunal a Washington.
L’incident va passar mentre el rei Carles II té previst arribar a Washington dilluns. La seva visita d’Estat "seguirà segons el que estava previst", va indicar el Palau de Buckingham, amb petits ajustos en alguns actes.
