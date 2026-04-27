Trump surt il·lès de l’atemptat d’un jove que el considerava "un traïdor"
El fiscal general interí assegura que el pistoler, que va ser detingut, "tenia per objectiu persones que treballen a l’Administració, inclòs probablement el president"
Laura Puig
El fantasma de la violència política torna a amenaçar Donald Trump. El president dels EUA i la seva dona, Melania, van haver de ser evacuats en sopols pel servei secret del sopar de corresponsals de la Casa Blanca després que un home intentés accedir al saló per, presumptament, llevar-li la vida. El tirador, identificat com a Cole Tomas Allen, un professor de 31 anys i resident a Torrance (Califòrnia), va ser interceptat i reduït per les forces de seguretat a prop d’un punt de control de l’hotel Washington Hilton, on se celebrava la gala. Allen anava armat amb una escopeta, una pistola i diversos ganivets, i va disparar com a mínim una vegada abans de ser detingut. Segons el fiscal general interí, Todd Blanche, l’atacant "tenia per objectiu persones que treballen a l’Administració, inclòs probablement el president".
En el manifest que va compartir Allen amb els familiars minuts abans de l’incident, i que ha obtingut el New York Post, explicita les intencions de matar funcionaris de l’Administració republicana. "Funcionaris de l’Administració (sense incloure-hi el Sr. Patel [director de l’FBI]): són objectius, prioritzats des del rang més alt fins al més baix", escriu Allen com a part de les seves "regles d’enfrontament". "Soc un ciutadà dels Estats Units d’Amèrica. El que fan els meus representants repercuteix en mi. I ja no estic disposat a permetre que un pedòfil, violador i traïdor em taqui les mans amb els seus crims", afegeix.
L’incident es va produir poc després de dos quarts de nou del vespre, hora local, amb els convidats al tradicional esdeveniment anual dels periodistes acreditats a la Casa Blanca ja asseguts. Alguns vídeos penjats a les xarxes van captar el so dels trets i el moment en què la parella presidencial s’adona que passa alguna cosa. "¡Trets! ¡A terra! ¡A terra!", van cridar els agents amb les armes alçades per instar els assistents a refugiar-se sota les taules. Poc després, el saló que acollia l’esdeveniment –al qual van assistir diversos membres del Govern com el vicepresident, J. D. Vance, el secretari de Guerra, Pete Hegseth, i el cap de la diplomàcia, Marco Rubio– va ser desallotjat i el sopar, suspès.
En el tiroteig va resultar ferit un membre del servei secret, però es troba en bon estat gràcies a la protecció que li va proporcionar l’armilla antibales "d’excel·lent qualitat", segons va explicar el mateix Trump en una roda de premsa posterior. "Li van disparar a boca de canó amb una arma molt potent, i l’armilla va complir la seva funció", va afegir.
"Llop solitari"
La Policia Metropolitana va informar que Allen no va rebre cap tret durant la detenció i tots els indicis apunten que va actuar "en solitari". El presentador de la CNN Wolf Blitzer va ser testimoni del moment de l’arrest i va relatar com un agent va atrapar el sospitós després de travessar a tota velocitat el control, el va tirar a terra i el va immobilitzar amb el cos. "Vaig veure una pistola grossa i vaig sentir uns trets molt forts", va afegir el veterà periodista.
Ja a la Casa Blanca i encara vestit amb l’esmòquing de la gala, Trump va reiterar la hipòtesi dels investigadors que l’atacant seria un "llop solitari" i va elogiar l’actuació del servei secret. "Aquesta [la de president] és una professió perillosa", va afirmar el republicà abans d’equiparar-se amb altres mandataris que han sigut víctimes de la violència política. "He estudiat els assassinats. I he de dir que les persones més influents, les que més fan [...] fixa’t en Abraham Lincoln [...] les persones que causen un impacte més gran són les que persegueixen", va afirmar. "Odio dir que em sento honrat per això, però he fet moltes coses. Hem canviat aquest país i hi ha molta gent que això no li agrada".
La policia local de Torrance i l’FBI van acordonar l’habitatge d’Allen en aquest suburbi de Los Angeles habitat per molts policies jubilats, segons informa The New York Times. L’atacant, que es va registrar al Washington Hilton un o dos dies abans del sopar de gala, va arribar a Washington amb tren des de la ciutat californiana passant per Chicago, segons va explicar el fiscal general, Todd Blanche. I les dues armes de foc que portava en el moment de la detenció les va adquirir "els últims dos anys". Els investigadors, va afegir Blanche, han pogut recollir informació sobre els dispositius electrònics confiscats al sospitós i han començat a entrevistar persones del seu entorn.
En el seu perfil de LinkedIn, el pistoler consigna que té un grau d’Enginyeria Mecànica i un màster en ciències informàtiques, i que actualment treballava en el desenvolupament de videojocs i com a professor a C2 Education, una empresa de tutories que ajuda estudiants de secundària a millorar les qualificacions per accedir a la universitat. Alguns dels seus alumnes l’havien definit com una persona "molt intel·ligent, amb gran domini de biologia, matemàtiques i ciències", a més d’"amable i tranquil", segons va explicar a Los Angeles Times el president de l’Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama.
Tercer intent
Aquesta és la tercera vegada que el republicà és víctima d’un intent d’assassinat, una xifra sense precedents en un país amb quatre presidents assassinats durant l’exercici del càrrec (Lincoln, 1865; James A. Garfield, 1881; Wiliam McKinley, 1901, i John F. Kennedy, 1963). Quatre mesos abans de les presidencials del 2024, el magnat va resultar ferit lleu de bala a l’orella dreta en un míting de campanya a Butler (Pennsilvània). I dos mesos després, un agent federal va disparar contra un home armat al seu club de golf de Florida, detingut després de fugir en un vehicle.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Descobreix els set Patrimonis de la Humanitat que es troben a Catalunya: des de conjunts monumentals fins a festes populars
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda