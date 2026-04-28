Carles III arriba als EUA per intentar alleujar la tensió entre Trump i Starmer
El rei inicia una visita de quatre dies per mirar de reforçar una "relació especial" malmesa, especialment en matèria comercial i de defensa
La cita se celebra sota fortes mesures de seguretat després del presumpte atac del cap de setmana
Lucas Font
La monarquia britànica ha tornat a presentar-se com un comodí diplomàtic de gran utilitat per al Regne Unit en un moment de creixent tensió amb els Estats Units. El rei Carles III d’Anglaterra va aterrar ahir a Washington per iniciar una visita d’Estat de quatre dies en què provarà de reforçar una "relació especial" malmesa, especialment en matèria comercial i de defensa, després de la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca. El primer ministre britànic, Keir Starmer, confia que la visita serveixi per acostar actituds amb l’Administració nord-americana i ajudi a deixar enrere els atacs verbals que Trump ha llançat contra ell en els últims mesos.
Les dificultats per culminar un acord comercial i per eliminar els aranzels, així com les seves diferències sobre la guerra a l’Iran, han provocat un distanciament sense precedents entre els dos països. Trump ha carregat durament contra Starmer per la seva negativa a participar en els atacs contra el règim iranià, assegurant en to burlesc que el líder laborista "no és Winston Churchill", mentre que Starmer ha insistit que no cedirà a les "pressions" del president nord-americà. El monarca, acompanyat per la reina Camil·la, provarà de greixar les relacions entre la Casa Blanca i Downing Street aprofitant la coneguda admiració de Trump per la monarquia britànica.
No és el primer cop que el Govern laborista juga la carta de la família reial per estovar el líder nord-americà, que es va convertir al setembre en el primer mandatari a fer dues visites d’Estat al Regne Unit. La pompa i el beat de la monarquia no van donar els resultats esperats a llarg termini, però molts confien que el rei acosti actituds en aquest viatge, celebrat amb motiu del 250è aniversari de la independència dels EUA. "[Carles III] és un home valent i una gran persona. Sens dubte, [la seva visita] serà positiva", va assegurar Trump a la BBC hores abans de rebre’l a la Casa Blanca.
El plat fort de la visita serà avui, quan Trump i la seva dona, Melania, rebran formalment els reis a la Casa Blanca amb honors militars. El monarca i el líder nord-americà mantindran posteriorment una trobada bilateral al Despatx Oval abans del discurs de Carles III al Capitoli, el primer d’un monarca britànic des del que va pronunciar la seva mare, Isabel II, el 1991. A la nit se celebrarà un banquet d’Estat en honor als convidats, que tenen previst desplaçar-se a Nova York i a Virgínia abans de tornar al Regne Unit dijous.
L’ombra d’Epstein
La visita es produeix pocs mesos després de la publicació de milers de documents sobre el cas Epstein, que han posat de nou el focus en els vincles que tant Trump com l’expríncep Andreu, germà de Carles III, van mantenir durant anys amb el pederasta nord-americà. Els familiars de Virginia Giuffre, la dona que va assegurar haver mantingut relacions sexuals amb Andrés fins en tres ocasions i que es va treure la vida l’any passat, han reclamat al monarca que s’hi reuneixi per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes d’Epstein, però ni la Casa Blanca ni el palau de Buckingham tenen previst abordar un assumpte molt incòmode per a les dues parts.
El viatge dels reis se celebra sota fortes mesures de seguretat després del presumpte intent d’assassinat que va patir Trump aquest cap de setmana. Els dos equips han estat avaluant la situació en les hores prèvies a la visita i han descartat que l’incident suposi un risc afegit per a la seguretat dels reis, els quals han agraït la "feina veloç" que han fet les persones involucrades en la preparació del viatge. Només falta veure fins a quin punt les paraules i els gestos de concòrdia de Carles III serviran per donar oxigen a una relació bilateral que es troba en un dels pitjors moments de la seva història recent.
