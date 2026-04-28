Bloomberg CityLab 2026
Collboni presumeix en un fòrum d’alcaldes d’haver frenat el preu del lloguer i de posar 10.000 habitatges a disposició a Barcelona
En un fòrum davant d’altres alcaldes de grans capitals celebrat a Madrid
Luis Ángel Sanz
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presumit aquest dimarts en un fòrum organitzat per Bloomberg a Madrid d’haver frenat el preu del lloguer a la capital catalana i de posar a disposició dels veïns a partir del 2028 més de 10.000 pisos que abans només eren habitatges turístics.
Collboni també ha presentat en aquest fòrum mundial el seu projecte per dotar les comunitats de veïns que ho requereixin d’una eina amb intel·ligència artificial per rehabilitar els seus habitatges, superar la burocràcia per demanar ajudes públiques i fins i tot explicar-los com crear un consens per afrontar les obres de rehabilitació.
En diàleg amb l’alcalde de Baltimore, Brandon Scott, el regidor barceloní ha volgut iniciar la seva intervenció mostrant el seu "reconeixement i suport" als alcaldes nord-americans perquè "estan lluitant per la democràcia i els drets humans als Estats Units". Una referència que ha fet que tot l’auditori del Teatre Reial l’aplaudís.
Aquesta tarda, Collboni aprofitarà la seva estada a Madrid per reunir-se amb l’alcalde de Londres, Sadiq Khan.
Notícia en ampliació
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare