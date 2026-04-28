Bloomberg CityLab 2026

Collboni presumeix en un fòrum d’alcaldes d’haver frenat el preu del lloguer i de posar 10.000 habitatges a disposició a Barcelona

En un fòrum davant d’altres alcaldes de grans capitals celebrat a Madrid

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Bloomberg CityLab 2026. / Eduardo Parra / Europa Press

Luis Ángel Sanz

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presumit aquest dimarts en un fòrum organitzat per Bloomberg a Madrid d’haver frenat el preu del lloguer a la capital catalana i de posar a disposició dels veïns a partir del 2028 més de 10.000 pisos que abans només eren habitatges turístics.

Collboni també ha presentat en aquest fòrum mundial el seu projecte per dotar les comunitats de veïns que ho requereixin d’una eina amb intel·ligència artificial per rehabilitar els seus habitatges, superar la burocràcia per demanar ajudes públiques i fins i tot explicar-los com crear un consens per afrontar les obres de rehabilitació.

En diàleg amb l’alcalde de Baltimore, Brandon Scott, el regidor barceloní ha volgut iniciar la seva intervenció mostrant el seu "reconeixement i suport" als alcaldes nord-americans perquè "estan lluitant per la democràcia i els drets humans als Estats Units". Una referència que ha fet que tot l’auditori del Teatre Reial l’aplaudís.

Aquesta tarda, Collboni aprofitarà la seva estada a Madrid per reunir-se amb l’alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Sant Fruitós renovarà 1,6 quilòmetres de canonades per millorar la xarxa d’aigua

Aigües de Manresa inicia la instal·lació de plaques fotovoltaiques al dipòsit de la Culla

Collboni presumeix en un fòrum d’alcaldes d’haver frenat el preu del lloguer i de posar 10.000 habitatges a disposició a Barcelona

Veïns de Sant Vicenç reclamen un acord entre les parts perquè Vallhonesta sigui del poble

El Govern aprova per decret llei "donar continuïtat" a les concessions del bus interurbà fins al 2034 a canvi de la descarbonització de la flota

El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana

L'Ajuntament de Vilanova intenta recuperar uns pisos municipals que han estat ocupats

Trump rebutja el pla de pau de 3 fases de l’Iran que deixa el programa nuclear per al final

