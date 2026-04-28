Edificis evacuats

Un home de 89 anys es lia a trets i deixa quatre ferits al centre d’Atenes

L’home s’ha donat a la fuga i es troba en cerca i captura

Imatge d'arxiu de la policia a Atenes

Imatge d'arxiu de la policia a Atenes / Europa Press/Contacto/Marios Lol

Europa Press

Almenys quatre persones han resultat ferides aquest dimarts per un tiroteig registrat en una oficina de la Seguretat Social i una seu judicial, totes dues situades al centre d’Atenes, la capital de Grècia, un atac perpetrat per un home que s’ha donat a la fuga i es troba en cerca i captura.

Les autoritats gregues han informat de la posada en marxa d’una operació policial per localitzar el presumpte autor del tiroteig, que tindria 89 anys i ha abandonat les dues zones on ha obert foc.

Almenys un treballador de l’oficina ha resultat ferit, mentre que tres persones més han estat assolides per les bales davant del Tribunal d’Apel·lacions situat al carrer Kyrillou Lokareos, al barri d’Ambelokipi, segons informacions recollides pel diari "Kathimerini".

L’incident ha provocat que tots dos edificis siguin evacuats i acordonats. A més, les forces de seguretat han posat en marxa un gran desplegament policial al centre de la ciutat mentre duen a terme les operacions de cerca.

  1. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  2. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  3. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  4. La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
  5. Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
  6. Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
  7. El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
  8. Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare

L’Institut d’Auro de Santpedor participa en un projecte aeroespacial d’abast europeu

L’Institut d’Auro de Santpedor participa en un projecte aeroespacial d’abast europeu

Efectiu o targeta? El petit cartell que pot decidir si una botiga et pot obligar a pagar d’una manera concreta

Efectiu o targeta? El petit cartell que pot decidir si una botiga et pot obligar a pagar d’una manera concreta

Tall de trànsit al carrer de les Piques de Manresa per la caiguda d'un arrebossat

Tall de trànsit al carrer de les Piques de Manresa per la caiguda d'un arrebossat

Sant Fruitós renovarà 1,6 quilòmetres de canonades per millorar la xarxa d’aigua

Sant Fruitós renovarà 1,6 quilòmetres de canonades per millorar la xarxa d’aigua

Aigües de Manresa inicia la instal·lació de plaques fotovoltaiques al dipòsit de la Culla

Aigües de Manresa inicia la instal·lació de plaques fotovoltaiques al dipòsit de la Culla

Veïns de Sant Vicenç reclamen un acord entre les parts perquè Vallhonesta sigui del poble

Veïns de Sant Vicenç reclamen un acord entre les parts perquè Vallhonesta sigui del poble

El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana

El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana

L'Ajuntament de Vilanova intenta recuperar uns pisos municipals que han estat ocupats

L'Ajuntament de Vilanova intenta recuperar uns pisos municipals que han estat ocupats
