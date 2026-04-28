Edificis evacuats
Un home de 89 anys es lia a trets i deixa quatre ferits al centre d’Atenes
L’home s’ha donat a la fuga i es troba en cerca i captura
Europa Press
Almenys quatre persones han resultat ferides aquest dimarts per un tiroteig registrat en una oficina de la Seguretat Social i una seu judicial, totes dues situades al centre d’Atenes, la capital de Grècia, un atac perpetrat per un home que s’ha donat a la fuga i es troba en cerca i captura.
Les autoritats gregues han informat de la posada en marxa d’una operació policial per localitzar el presumpte autor del tiroteig, que tindria 89 anys i ha abandonat les dues zones on ha obert foc.
Almenys un treballador de l’oficina ha resultat ferit, mentre que tres persones més han estat assolides per les bales davant del Tribunal d’Apel·lacions situat al carrer Kyrillou Lokareos, al barri d’Ambelokipi, segons informacions recollides pel diari "Kathimerini".
L’incident ha provocat que tots dos edificis siguin evacuats i acordonats. A més, les forces de seguretat han posat en marxa un gran desplegament policial al centre de la ciutat mentre duen a terme les operacions de cerca.
