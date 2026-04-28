Vulneració del codi de conducta
La CUP demana al Parlament que actuï davant "l’increment de comentaris masclistes" de PP i Vox
El Parlament abre la investigación para esclarecer si Orriols, Garriga y Calvet han vulnerado el código de conducta
La subida de tono de la extrema derecha pone en jaque los mecanismos del Parlament para guardar la convivencia
Gisela Boada
La CUP ha enviat un escrit a la Mesa del Parlament per demanar-li que sigui més contundent a l’hora de cridar a l’ordre i amonestar amb sancions "reals" i "palpables" els diputats que, vulnerant el codi de conducta de la cambra catalana, profereixen comentaris i insults masclistes, una pràctica que els anticapitalistes consideren que està experimentant un "increment" a l’hemicicle per part de parlamentaris del PP i Vox.
A més, en el text, al qual ha accedit EL PERIÓDICO, sol·liciten que es derivi a la Comissió de l’Estatut dels Diputats un cas concret de comentaris efectuats per diputats de tots dos partits cap a Laure Vega durant la seva intervenció en una moció sobre polítiques esportives. Fonts de la Mesa han explicat posteriorment que ha de ser la CUP qui remeti directament la seva sol·licitud a la comissió perquè aquesta estudiï si decideix investigar-lo.
Haurà de ser el ple d’aquest òrgan, format per un diputat de cada grup parlamentari, qui voti si s’inicia un informe per dilucidar si s’ha de sancionar aquest episodi. Tanmateix, la Comissió de l’Estatut dels Diputats no es reuneix des de l’octubre, quan va acordar obrir quatre informes que encara no han vist la llum, si bé la previsió, segons fonts coneixedores, era fer-ho a principis d’aquest any. Per aquest motiu, en el seu escrit la CUP va més enllà i demana més contundència per sancionar les vulneracions del codi de conducta, especialment aquelles amb component masclista.
"Sol·licitem que la Mesa del Parlament actuï per frenar aquest increment d’actes de violència masclista i incoï d’una vegada per totes expedients sancionadors per tallar de soca-rel aquests comportaments", exigeixen en l’escrit, en al·lusió a tots els informes pendents de resoldre. La comissió ha de ser convocada pel seu president, Antoni Castellà, de Junts. Fonts de la Mesa asseguren que el president del Parlament, Josep Rull, hi ha contactat per saber quan es resoldran i la previsió és que sigui "pròximament".
El problema de fons, que és el que alenteix aquest procés, és que les possibles sancions que s’imposin —i que haurà de decidir la Mesa en última instància a partir de l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats— no tenen rang de llei, ja que el codi de conducta no està blindat jurídicament. Per això, la CUP demana també "que la Mesa del Parlament modifiqui la seva política d’advertències posteriors i innòcues davant actes contraris al codi de conducta i exerceixi la seva potestat de manera fefaent i efectiva per acabar amb aquesta tendència".
