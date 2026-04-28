El futur de la monarquia
Elionor completa al juliol la formació militar i passa a ser hereva amb comandament
La princesa d’Astúries acabarà a l’Acadèmia de l’Aire el seu pas pels tres exèrcits, per assumir en el futur la direcció de les Forces Armades
Pilar Santos
La formació militar de la princesa Elionor arribarà a la seva fi al juliol. Després del batxillerat a Gal·les, en comptes de passar a la universitat, ha dedicat tres anys a conèixer des de dins els tres exèrcits, terra, mar i aire, per preparar-se en el seu paper com a futura cap suprema de les Forces Armades.
El pla, aprovat pel Govern central el 2023, replicava el recorregut de Felip VI, tot i que condensat en un format accelerat. Des del seu ingrés a l’Acadèmia General Militar de Saragossa l’agost d’aquell any fins al seu pas final per l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai aquest curs, Elionor ha transitat pels tres àmbits –terra, mar i aire– combinant instrucció tècnica i projecció institucional. L’educació castrense, segons el comunicat que va emetre en el seu moment la Casa del Rei, ha servit per fomentar "de manera expressa virtuts com la lleialtat, la disciplina, el valor o el companyerisme, i principis com ara la responsabilitat, l’exemplaritat o l’austeritat".
Després de tancar l’etapa militar al juliol, arribarà, a partir de la tardor, la formació a la universitat, amb la tria de la carrera de Ciències Polítiques a la Universitat Carles III de Madrid.
Terra: Saragossa, l’arrencada accelerada.
La primera etapa va començar el 17 d’agost del 2023 a l’Acadèmia General Militar de Saragossa, on Elionor es va incorporar com una cadet més dins d’un model intensiu. A diferència de l’itinerari ordinari, que dura cinc anys, la seva formació es va condensar en un sol curs en el qual va arribar a cursar dos nivells en paral·lel, amb especialitat en infanteria. Un itinerari acadèmic singular que també ha tingut en els altres dos exèrcits.
Durant aquell any, l’hereva es va començar a adaptar a la seva nova vida internada, amb disciplina estricta i formació física exigent. Va tenir el seu primer contacte amb el maneig d’armament i va dur a terme maniobres tàctiques.
El pas per Saragossa no era només tècnic: allà es produeix una de les fites simbòliques més rellevants, la jura de bandera, que va formalitzar el seu compromís amb les Forces Armades. Va ser el 7 d’octubre del 2023. El curs va acabar el juliol del 2024, quan va recollir el seu despatx de dama alferes cadet de l’Exèrcit de Terra.
Mar: La experiència de l’Elcano.
Després de Saragossa, Elionor va ingressar a l’Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra) l’estiu del 2024, i va iniciar així el seu segon any de formació. A diferència de l’Exèrcit de Terra, l’experiència sobre el terreny guanya pes: la instrucció també es trasllada al mar.
El seu pas per l’Armada va incloure un període de sis mesos de formació a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Va recórrer més de 17.000 milles i set països: Brasil, Uruguai, Xile, Perú, Panamà, Colòmbia i República Dominicana.
A més, també va dur a terme estades en unitats operatives com ara fragates. La vida embarcada introdueix variables específiques per a la formació d’un marí –aïllament, convivència prolongada, condicions meteorològiques canviants– que formen part essencial de l’ensinistrament naval.
El 13 de juliol del 2025, Elionor va tornar amb l’Elcano al port de Marín. L’esperaven una dotzena d’embarcacions per acompanyar el vaixell fins a la seva atracada al Moll de Torpedes de l’Escola Naval Militar.
Aire: San Javier i la fase final.
El tercer i últim any va començar el setembre del 2025 a l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai, a San Javier (Regió de Múrcia). Aquí la formació se centra en capacitats tècniques més especialitzades, especialment el pilotatge i els sistemes aeronàutics.
El 18 de desembre la princesa d’Astúries va fer el seu primer vol en solitari com a part de la seva formació militar després de tres mesos d’instrucció teòrica i pràctica com a alferes i ahir la Zarzuela va passar imatges de la seva segona vegada. La preparació inclou també noves àrees, com l’ús de drons i projectes tecnològics vinculats a l’àmbit aeroespacial.
L’etapa acabarà el mes de juliol, i tancarà així el cicle de tres anys i consolidarà la seva posició com a oficial formada en els tres exèrcits –tinent a Terra i Aire i alferes de vaixell a l’Armada– dins d’un model pensat per ostentar en el futur, més amb caràcter simbòlic i moral que efectiu, l’ús de capità general dels tres exèrcits, és a dir, el comandament suprem de les Forces Armades.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013