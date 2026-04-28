La Guàrdia Civil situa Aldama al capdavant de la trama de les mascaretes
Cristina Gallardo
En la sessió d’ahir del judici que se celebra al Tribunal Suprem contra l’exministre José Luis Ábalos el torn va ser per als agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que van investigar la trama de les mascaretes i van analitzar el contingut dels mòbils, entre ells, el cap de la Unitat de delictes Econòmics, Antonio Balas, que va dirigir les investigacions.
"Aldama es refereix a Ábalos com el cap però ell és el que mana, perquè el que paga mana, i aquest és Aldama", va assenyalar un altre dels agents que van comparèixer davant del tribunal, per afegir que sense Ábalos i el seu poder de decisió no haguessin pogut tenir el que van tenir, "perquè Aldama és el que exigeix, i Koldo i Ábalos no hi van mostrar mai reticències".
Una mica més endavant, i a preguntes de l’advocat d’Ábalos, Mario Turiel, va ser el mateix tinent coronel Balas el que va insistir en aquest assumpte al manifestar que anomenar cap a Ábalos no deixava de ser una cosa "instrumental" per al comissionista, "quan realment el té a sou, està al seu servei". Per als investigadors, l’exministre "és un membre qualificat de la trama, per això cobra el que cobra".
Els agents van apuntar també que al ministre se’l va veure utilitzant un dels telèfons segurs (cafeteres) facilitades per un guàrdia civil igualment investigat per fer les gestions amb Aldama i els seus socis, que canalitzaven els pagaments mensuals de 10.000 euros a l’assessor que van cessar quan Ábalos va sortir del ministeri.
A preguntes del fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, els agents van ser molt eloqüents al relatar l’inici de la trama delictiva i la relació entre els seus protagonistes. Així, van situar el 21 d’agost del 2018, com l’inici de la relació entre l’assessor Koldo García i el comissionista Aldama. L’empresari es va servir del seu germà Rubén de Aldama, que llavors era escorta d’Ábalos.
