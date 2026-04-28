Reaccions
Illa celebra que la justícia "ha actuat amb seny"
Quim Bertomeu
Un dels primers a reaccionar a la decisió d'exonerar Jordi Pujol va ser el president de la Generalitat, Salvador Illa. A les xarxes socials va celebrar que la justícia "hagi actuat amb seny i sentit d'humanitat". Després, davant dels periodistes, va aplaudir que al final s'hagi tractat amb "dignitat i sensibilitat" l'expresident i fundador de Convergència.
Junts també va celebrar que Pujol no hagi de declarar. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va considerar que no hi ha motiu per aplaudir el tribunal i va retreure que la justícia va actuar per "venjança" al citar l'expresident a Madrid. El president del Parlament, Josep Rull, va lamentar que Pujol hagués d'anar a Madrid: "És una demostració deshumanitzadora d'una llarga voluntat freda i calculada d'humiliar tot el que simbolitza Pujol". També l'expresident Artur Mas, al seu dia delfí de Pujol: "Volien escarni i venjança".
En aquesta línia, el portaveu d’ERC, Isaac Albert, va criticar que l’expresident va rebre un tracte "inhumà i inadmissible". "És evident que l’Audiència Nacional buscava una foto que ni el president ni el país es mereixen. No estava per viatjar a Madrid i, malgrat tot, l’han obligat a fer-ho", va concloure.
