Negociacions en suspens
Ni guerra ni pau: l’Iran i els EUA entren en una fase de "guerra freda" després de dos mesos de conflicte
Les negociacions es mantenen en punt mort després de 20 dies d’alto el foc, en què no hi ha hagut bombardejos, però tampoc s’ha avançat cap a una resolució
Adrià Rocha Cutiller
No hi ha ni pau ni guerra; ni resolució ni conflicte. La contesa iniciada fa just dos mesos aquest dimarts està atrapada en un interregne del qual les negociacions, fins ara fallides, no han aconseguit treure-la. Des de l’alto el foc del 7 d’abril —i, sobretot, des que Trump va anunciar la setmana passada que el cessament de les hostilitats passava a ser indefinit, però condicional a l’avanç de les negociacions—, la guerra a Orient Mitjà ha quedat suspesa en uns llimbs indefinits, sense guerra perquè els avions israelians i dels EUA no sobrevolen i ataquen constantment l’Iran, ni els míssils balístics i drons perses no es dirigeixen a tota hora tant contra l’Estat hebreu com contra els països del Golf.
Però tampoc hi ha pau: l’Iran continua assetjat econòmicament, i ara ni tan sols és capaç d’exportar el seu propi cru a través de l’estret d’Ormuz, doblement bloquejat per Washington, que ofega així la República Islàmica. L’Iran, durant la guerra, sí que podia exportar a través d’aquesta via, tancada per a "tots els països enemics" des del 28 de febrer. "L’alto el foc va aturar les hostilitats, però no ha produït un marc polític estable. Tot el contrari, ha portat a una fase indeterminada i inestable, en què les converses continuen alhora que la coerció econòmica, les tensions marítimes i, per descomptat, la possibilitat persistent que la guerra torni a començar", escriu l’analista iranià Hamidreza Azizi.
Pressa per acabar
Aquesta situació, segons el consens dels experts, afavoreix els EUA, que té a priori menys pressa que l’Iran per arribar a un final definitiu de la guerra. En aquest conflicte, el sistema de la República Islàmica ha aconseguit sobreviure, sí, i ha descobert el tancament d’Ormuz com una eina amb què amenaçar econòmicament el món, però s’ha vist enormement vulnerable als assassinats constants d’Israel. I, més important encara, en surt en una situació econòmica extrema, amb una inflació desbocada a la qual se sumarà la reconstrucció després de la guerra.
"El govern iranià entén cada vegada més la situació com un conflicte en suspens. La por més gran no és només que les negociacions fracassin, sinó que continuïn, però que no resolguin el conflicte, cosa que deixa l’Iran vulnerable a més pressió en el futur i sense que tingui la capacitat de defensar-se", assegura Azizi, i per això, durant els dos últims dies, el ministre d’Exteriors iranià, Abbás Araghchi, ha estat de visita a Oman i Rússia, per incloure aquests dos països en una possible solució a l’aturada de les negociacions.
L’Iran comparteix amb Oman les aigües de l’estret d’Ormuz. Rússia, aliada tradicional de Teheran, s’ha mostrat disposada a quedar-se amb els 440 kg d’urani altament enriquit, actualment en possessió de l’Iran. Aquest urani, amb nivells de puresa superiors al 60%, és a prop del 90% necessari per desenvolupar la bomba atòmica. "Esperem que la pau prevalgui en aquests temps difícils. Rússia està preparada per fer-ho tot en interès de l’Iran i d’altres països de la regió", ha dit el president rus, Vladímir Putin, a Araghchi, segons l’agència de notícies estatal russa RIA Novosti.
Costos i beneficis
Pakistan, país que ha liderat la mediació entre Washington i Teheran, assegura que l’intercanvi de comunicacions entre les dues capitals continua. No hi ha, això sí, data ni previsió perquè tingui lloc una altra reunió, més de dues setmanes després de la primera ronda de negociacions, qualificada de "fracàs" pel vicepresident estatunidenc, J.D. Vance. No només l’Iran, però, paga el preu d’aquesta guerra als llimbs. Mentre Ormuz continuï tancat, els mercats internacionals de cru i gas es veuen privats d’una cinquena part del producte anterior a la guerra.
Tot i que l’alto el foc és indefinit, en paraules del mateix Trump, l’economia mundial no es pot permetre aguantar gaire més temps amb la via tancada. L’Iran, de fet, tampoc, i amenaça de colpejar també el pas de Bab el Mandeb, que connecta el mar Roig i l’oceà Índic, si els EUA no aixequen el tancament d’Ormuz als vaixells iranians. "Som en un moment d’equilibri fràgil —diu Azizi—. No hi ha cap camí clar cap al final del conflicte. Ara ho tenim tot alhora: diplomàcia, coerció i, sobretot, molta incertesa".
