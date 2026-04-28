Judici a l’Audiència Nacional
Josep Pujol Ferrusola corrobora la versió del seu germà sobre l’herència de l’avi: «Em van tocar 125 milions de pessetes»
Mercè Gironès es desvincula de la gestió de les empreses que atribueix al seu exmarit, així com dels comptes a Andorra
Jordi Pujol Ferrusola assegura davant el tribunal que mai ha rebut a Andorra diners de les seves empreses ni de les constructores implicades
Ángeles Vázquez
Josep Pujol Ferrusola, un altre dels fills de l’expresident Jordi Pujol Soley que s’asseu al banc dels acusats ha corroborat davant el tribunal de l’Audiència Nacional la versió del seu germà gran, Jordi Pujol Ferrusola, que els fons dels seus comptes corrents a Andorra procedien del llegat del seu avi, Florenci Pujol. L’imputat, que només ha contestat a les preguntes del seu advocat, Jaime Campaner, ha admès que de l’herència li van tocar 125 milions de pessetes —751.250 euros—. «Si hi ha més diners en aquest compte, els vaig guanyar jo», ha precisat, després d’explicar que es va dedicar a inversions i operacions immobiliàries. La Fiscalia reclama per a ell 14 anys de presó pels delictes d’associació il·lícita, falsificació de document mercantil i un tercer delicte de frau a Hisenda.
El fill de l’expresident català ha explicat que a principis dels anys 90 va tenir coneixement de l’herència del seu avi Florenci Pujol
, fundador de Banca Catalana, que havia amassat una fortuna amb el tràfic de divises. Va ser en una reunió en què van participar els seus germans i Joaquim Pujol, un familiar seu que fins aleshores s’havia encarregat de gestionar els fons a Andorra. Josep Pujol Ferrusola ha detallat que en aquesta trobada li van dir que aquest capital l’havia deixat el seu avi a ells i a la seva mare, la difunta Marta Ferrusola, pel «que pogués sorgir per la carrera política del meu pare».
A partir d’aquesta data, es va fer càrrec del capital dipositat al país veí el seu germà gran, Jordi Pujol Ferrusola, al «100%», fins que anys després es va produir el repartiment de la fortuna entre els germans. «Cal dir que tenia un defecte: ho escrivia tot. Apuntava que si passa això, si passa allò altre», ha remarcat Josep Pujol Ferrusola. «De totes les meves llibretes s’han aferrat a una pàgina i se’n salten moltes, incloent-hi una conversa amb el meu oncle Joaquim, que explica què és la deixa, ha afegit.
Estructura familiar
El fiscal acusa Josep Pujol Ferrusola d’haver participat activament en la presumpta estructura familiar dedicada a l’ocultació i aflorament de capitals d’origen desconegut. Des d’almenys 1990 va ser titular de comptes bancaris a Banca Reig —posteriorment Andbank— i a la Banca Privada d’Andorra —BPA—. A més, se l’identifica com el beneficiari únic de la fundació panamenya Paty, constituïda el 2002, que mantenia dipòsits a l’entitat andorrana MoraBanc.
L’acusat ha reconegut que va regularitzar la seva situació davant Hisenda amb l’amnistia fiscal de Cristóbal Montoro. No va declarar el compte a Andbank perquè va ser tancat el 2010 i no havia tingut cap moviment. A més, si la regularitzava deixava al descobert un préstec del seu germà, «que no tenia intenció de regularitzar res». Per aquesta raó, només va declarar el dipòsit que tenia a BPA, on havia traspassat tots els fons. I ha afegit: «Ara que se sap tot, encara és el moment de dir: ‘Aquest senyor ha pagat més del compte’».
«Me’n vaig assabentar per la causa»
Per la seva banda, Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, també ha volgut respondre només al seu advocat, Oriol Rusca. Segons la seva versió, la seva participació en les societats del seu exmarit obeïa al fet que ell l’hi va demanar i, després, a l’acord de separació al qual van arribar tot i que no es van divorciar formalment fins al 2014. També hi va situar la donació d’un pis Barcelona que li van fer a la seva filla Núria, perquè ella entenia que li havia de correspondre a ella i el seu exmarit es negava a reconèixer-ho.
Pregunta a pregunta del lletrat, ella ha assegurat que tota l’operació, per la qual tots dos s’enfronten també a un delicte de frustració de l’execució, va ser anterior a l’obertura del procediment judicial, i obeïa als dos abandonaments que va patir per part de Pujol Ferrusola, que li deia que li havia donat «el 50% del que tenia». Si no el van formalitzar va ser perquè dissoldre la societat els costava quatre milions, dos a cadascú, i es va consultar amb un fiscalista per intentar evitar que fos tan costós, tot i que va acabar pagant-los quan van començar els seus problemes amb Hisenda. La denúncia de Vicky Álvarez, de qui va dir que «s’entenia» amb el seu marit, es va interposar el 2012.
Quant als comptes a Andorra, Mercè Gironès ha explicat que ella només va obrir directament un dels sis que li atribueix el fiscal. L’acusada ha explicat que un és la continuació d’un altre que es va cancel·lar i de la resta, en els quals apareix com a apoderada o autoritzada, mai n’ha tingut el control. I que moltes operacions, menys la compra dels terrenys de Palamós, on coneixia una de les persones que hi van participar, corresponien al seu exmarit, tot i que ella firmava com a administradora.
L’acusada, que en certs moments ha semblat molt afectada, tot i que a mesura que declarava s’anava relaxant, ella actuava segons li indicava la secretària de la societat, perquè no anava ni a treballar, tot i que algun dia hi passés a saludar. Ha admès la possibilitat que fes alguna transferència en el cas que així l’hi hagués demanat el seu exmarit. «Per mi totes les factures que ha fet el meu marit eren correctes. Té altres coses, però les factures eren correctes», ha afegit.
