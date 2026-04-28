El jutge del cas Montoro rebutja enviar les seves indagacions a Madrid
El magistrat es declara competent per investigar els fets i desatén la petició de les defenses dels imputats
Tono Calleja Flórez
El jutge de Tarragona que investiga el cas Montoro, Rubén Rus Vela, ha rebutjat enviar el cas als jutjats de Madrid, com li han reclamat les defenses dels investigats. En aquest sentit, defensa que sí que és competent per investigar els fets, ja que considera "indubtable que és a Tarragona on apareixen els primers indicis de delicte", segons especifica una interlocutòria del 16 d’abril, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
"Des de Tarragona es contracta Equipo Económico i des de Tarragona es fa un pagament a Equipo Económico, ja que el pagament, malgrat que es realitza per mitjà de l’Associació de Fabricants de Gasos (AFGIM), es fracciona entre totes les gasistes, per la qual cosa Messer Ibérica de Gases, des de Tarragona, realitza la seva part del pagament", completa el magistrat, en al·lusió a la contractació del despatx que va fundar l’exministre Cristóbal Montoro.
En el mateix sentit, Rus Vela ha negat que hi hagi "actuat perquè es tingui un interès especial a conèixer de l’assumpte", sinó que ho ha fet "en compliment de les normes legals i de repartiment que resulten aplicables", prossegueix la resolució. La troballa casual, que està en l’origen de la present causa, explica el magistrat, es troba "en uns correus electrònics, obtinguts en el registre portat a terme a l’empresa Messer, amb seu en el partit judicial de Tarragona, aquests correus s’obtenen en el compte de correu corporatiu del director tècnic, Rubén Folgado Girón, correus que dirigeix, entre d’altres al director general, Karl Hauck, tots dos tenen el seu lloc de treball a Tarragona", indica en la seva resolució el jutge, que precisament ha citat com a investigats els dos directius de l’empresa ubicada a Catalunya.
Per a l’instructor, en els missatges es constata que diverses empreses del sector gasístic "pretenen obtenir una rebaixa impositiva mitjançant la modificació de la llei d’impost especiales, en concret en l’impost elèctric, i de la seva lectura es desprèn que, no havent obtingut la rebaixa pretesa, es decideix contractar nova empresa (Equipo Económico), ja que segons es diu als correus, aquesta té accés directe al Ministeri d’Hisenda, sent aquest accés directe el que permetria obtenir la pretesa rebaixa".
Contracten Equipo Económico
I als correus s’aprecia que l’empresa Messer Ibérica, prossegueix l’instructor, "a través del seu director tècnic i del seu director general, assumeix una posició proactiva en la contractació d’Equipo Económico, sabent que, mitjançant preu, acabarien obtenint la rebaixa esperada. En un dels correus, el senyor Folgado és més explícit, quan diu que la via més directa, com sempre, és pagar aquest equip econòmic".
