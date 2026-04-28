Cita amb els tribunals
L’Audiència exonera Pujol del judici al no estar en condicions de defensar-se
Els magistrats decideixen que l’expresident, de 95 anys, no pot respondre penalment per la fortuna a Andorra, després d’entrevistar-se amb ell abans de la vista oral
El fiscal demanava nou anys de presó
El pèrit li va preguntar quins anys va ser president i qui l’acompanyava en l’examen mèdic
Ángeles Vázquez
El tribunal de l’Audiència Nacional que jutja els Pujol va determinar que l’expresident català Jordi Pujol Soley no està en condicions de respondre penalment pels fets dels quals se l’acusava, i el va exonerar de qualsevol responsabilitat per la fortuna que la família guardava a Andorra. Al començar la vista oral, el president del tribunal, José Ricardo de Prada, va ser l’encarregat de comunicar la decisió, després d’estudiar les conclusions assolides pel pèrit de l’Audiència que va examinar l’exmandatari català –per a la qual cosa estava citat a les 9.30 hores– i realitzar-li, juntament amb les dues magistrades que componen la Sala, una entrevista personal.
Després de formular-li unes preguntes molt senzilles, entre les quals hi havia, segons apunten fonts jurídiques a EL PERIÓDICO, en quins anys va ser president de la Generalitat i qui l’acompanyava en l’examen mèdic, que era el seu fill Pere, els magistrats van concloure que Pujol Soley, de 95 anys, no compleix les condicions físiques i cognitives necessàries per ser interrogat ni disposa de capacitat per poder defensar-se dels delictes que l’han portat fins al banc dels acusats: associació il·lícita i blanqueig de capitals, pels quals el fiscal demanava per a ell nou anys de presó.
L’expresident català havia arribat amb cotxe a la seu de l’Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), acompanyat del seu fill Pere. A diferència del que va passar la setmana passada amb l’expresident del Govern Mariano Rajoy, quan va comparèixer com a testimoni en la Kitchen, a Pujol ni tan sols se’l va veure baixar del vehicle dins de les dependències del tribunal. L’expresident català va ser conduït a la sala on va ser examinat pel forense de l’Audiència i pel tribunal, cosa que es va produir ja en presència de la seva defensa; va ser el moment en què els tres magistrats li van fer preguntes de manera directa. També va abandonar l’Audiència amb cotxe. A l’impedir que la seva imatge fos captada en algun moment, el tribunal va evitar qualsevol forma d’estigmatització de l’exmandatari català; una de les crítiques que havia rebut per la seva decisió de citar-lo presencialment.
A mesura que es retardava l’inici del judici i, amb això, la decisió sobre el destí de l’expresident, van començar a circular rumors sobre que li havia dit al forense que estava a la seva disposició per declarar, així com sobre si havia presentat un escrit en què al·legava que no havia pogut seguir el judici. Al final van acabar sent desmentits i explicats en el sentit que se’l veia tan predisposat a sotmetre’s a l’examen que semblava que el que volia era declarar. L’expresident català havia arribat amb cotxe a Madrid diumenge passat i havia passat la nit en un hotel de la capital, des d’on al matí es va traslladar a la seu de l’Audiència de San Fernando de Henares.
El tribunal presidit per José Ricardo de Prada va decidir la setmana passada convocar l’expresident català mitja hora abans de l’inici de la sessió perquè fos examinat per un dels metges forenses i decidir sobre el seu estat sense caure en "edatisme" i per determinar directament si està en condicions de respondre penalment sense "estigmatitzar-lo", a la qual cosa va contribuir que no va arribar mai a entrar a la sala de vistes.
Demència de Ferrusola
La seva decisió, malgrat com s’ha interpretat per certs sectors, especialment de la política catalana, fins i tot pel ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, no passava només per deslliurar-lo de la declaració, sinó per eximir-lo de tota responsabilitat pels delictes de corrupció dels quals està acusat, per la qual cosa era fonamental que la decisió fos adoptada amb totes les garanties. Finalment, va quedar eximit de responsabilitat penal, com va passar el 2021 per "demència sobrevinguda" amb la seva dona, Marta Ferrusola, ja morta.
Abans de començar el judici, el mes de novembre passat, els forenses judicials de Barcelona van examinar l’expresident i van determinar que no està "en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient". Malgrat aquesta conclusió, l’Audiència Nacional va decidir citar-lo per videoconferència per a la primera sessió de la vista oral. L’acusat va assenyalar que estava "a disposició del tribunal", resposta que va donar a entendre que les seves condicions eren millors que les que havia al·legat la defensa i els magistrats van acordar retardar fins aquest dilluns la decisió definitiva. La sala volia estar segura al cent per cent que no estava en condicions de poder respondre pels fets dels quals està acusat, decisió que finalment ha adoptat, després de parlar directament amb ell.
Metge personal
Les explicacions de divendres passat del president José Ricardo de Prada sobre la necessitat que comparegués a Madrid van coincidir amb una entrevista a Jaume Padrós, metge personal de Pujol, que va qualificar de "cruel" que fos obligat a viatjar a la capital atès el seu estat de salut. Aquest dilluns, Padrós ha defensat a la xarxa social X que "dictaminar la incapacitat del president Pujol corresponia al tribunal, però no la seva valoració, que pertany a metges i forenses, i aquesta ja estava feta i era 100% coincident". "Ha sigut una crueltat fer-ho anar a Madrid i pintoresca la justificació", ha reblat.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013