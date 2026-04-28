El Partit Popular creu amortitzada la polèmica de la "prioritat nacional"
Una enquesta interna detecta que un de cada quatre votants del PSOE creu que els immigrants no han de tenir prestacions
Mariano Alonso Freire
Amb María Guardiola investida de nou presidenta de la Junta d’Extremadura gràcies a un acord de coalició amb Vox, més tard arribarà l’aragonès Jorge Azcón i a tot tardar amb el de moment president en funcions de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, el PP afronta la campanya andalusa que comença aquest cap de setmana la defensa d’un altre feu autonòmic. Tot i que en aquest cas, si Juan Manuel Moreno revalida la majoria absoluta, no s’haurà de passar per un tortuós procés de negociació amb l’extrema dreta ni, és clar, per cessions com l’expressió prioritat nacional. Un sintagma que vinculat a la immigració i als ajuts socials ha aixecat una enorme polseguera i crítiques a tort i a dret a la dreta, tant dels seus antagonistes polítics com d’altres actors rellevants, com ara la Conferència Episcopal Espanyola.
El balanç a Génova de tots aquests acords és positiu, atès que en clau resultadista no hi ha una sola derrota en les eleccions celebrades i s’ha retingut el poder, tot i que ara s’haurà de compartir amb Vox. Però hi ha alguna cosa més, menys intuïtiva i més científica. Alberto Núñez Feijóo fa anar una enquesta encarregada expressament feta la setmana passada de la qual s’extreuen dues conclusions principals. La primera, que la música de la "prioritat nacional" no sona tan malament en la ciutadania. La segona, i potser més important, que molts votants del PSOE no s’hi mostren reticents.
Dades concretes
Hi ha tres dades concretes del sondeig que es refereixen a com respiren els votants socialistes en aquesta matèria. El primer, que quan els demanen sense embuts què pensen de la "prioritat nacional" imposada per Vox, el 38,5% dels votants socialistes s’hi manifesten a favor. El segon, que quan els pregunten si la immigració provoca una "saturació" dels serveis públics, altre cop un significatiu percentatge d’electors socialistes, el 37,3%, corrobora aquesta visió. I el tercer, requerits els enquestats sobre quan un immigrant hauria de tenir accés a ajudes, un de cada quatre votants del PSOE tria la més dura de les possibilitats: "Cap dret a prestacions".
