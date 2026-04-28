Fòrum mundial d’alcaldes
Sánchez defensa "intervenir" en el mercat del lloguer perquè on no es fa "els preus pugen de manera desbocada"
Reclama als alcaldes que defensin els drets de tots els ciutadans "sense importar el temps que fa que estan empadronats o el seu país d’origen"
Posa com a exemple en un fòrum mundial d’alcaldes les ciutats de Barcelona, Vitòria o Pontevedra davant Madrid o Lisboa
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha intervingut en el fòrum mundial d’alcaldes que organitza Bloomberg a Madrid, Bloomberg CityLab. El cap de l’Executiu ha defensat que els governs han "d’intervenir en els mercats que no funcionen", com és el del lloguer d’habitatges, perquè "on no es fa, els preus pugen de manera desbocada; on s’actua, hi ha resultats i on no, el problema s’agreuja".
El mateix dia que es vota al Congrés el decret sobre habitatge que ha impulsat el Govern, Sánchez ha situat l’habitatge com "la principal raó de desigualtat a Espanya" i ha posat com a exemple la gestió de l’Executiu d’Espanya i de l’Ajuntament de Barcelona per frenar els preus davant ciutats com Madrid, Budapest o Lisboa, on "les famílies destinen més del 70% dels seus ingressos a l’habitatge", cosa que suposa "una font d’injustícies incalculable".
Sánchez ha recordat la Llei d’Habitatge de 2023 que va aprovar el seu Govern, que permet crear zones tensionades per intervenir el mercat del lloguer i aconseguir "una oferta d’habitatge més assequible". Les comunitats del PP han rebutjat aplicar aquesta norma, que sí que aplica, per exemple, la Generalitat catalana.
Defensar els "drets de tothom"
En presència, per exemple, dels alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Londres, Sadiq Khan, Baltimore o Varsòvia, entre molts altres, Pedro Sánchez els ha reclamat que "protegeixin i defensin els drets de tots els ciutadans", però "sense importar el temps que fa que estan empadronats o el seu país d’origen", ha afirmat, en referència sense citar-la a la nova prioritat nacional que ha imposat Vox en els acords de govern autonòmics entre el Partit Popular i la formació d’extrema dreta.
El president del Govern ha defensat també la regularització massiva d’immigrants, ressaltant que es tracta d’"un reconeixement de drets dels qui ja viuen a Espanya". "Són els nostres veïns", ha afegit, "i el que fem ara és reconèixer-los drets i obligacions per afavorir la seva integració en la diversitat". Una regularització, ha destacat també, que serà "font de riquesa, prosperitat i dinamisme".
El president ha demanat "valentia" i "compromís" als alcaldes espanyols perquè liderin el procés de regularització en marxa, perquè les ciutats són les primeres a beneficiar-se’n. "El que estem fent és afavorir la seva integració i, per tant, enfortir les nostres societats", ha insistit.
En la seva intervenció al fòrum, ha volgut posar en relleu la importància que tenen les ciutats, un "valuós laboratori" del qual extreure les oportunitats que les crisis sempre porten amb si. "Ja no només gestionen l’àmbit local, també actuen, determinen el curs del que és global i, per tant, transformen les nostres societats", ha subratllat.
Per a Sánchez, "les ciutats són el principal tauler en què s’ha de dirimir quin tipus de societat volem ser". "Una societat oberta, rica i pròspera", com ha dit que és Espanya, "o una societat tancada i, per tant, empobrida en la seva unidimensionalitat". Segons la seva opinió, "les ciutats estan cridades a liderar l’obertura, la integració i l’acollida de la diversitat".
La setmana passada, el Govern de Pedro Sánchez va aprovar el Pla estatal d’habitatge 2026-2030, dotat de fins a 7.000 milions d’euros, el triple que l’anterior. Aquest pla ha comptat amb el rebuig dels governs autonòmics del PP, liderats pel de Madrid, que, tanmateix, han deixat oberta la porta a beneficiar-se de la pujada de recursos estatals per construir habitatge protegit.
