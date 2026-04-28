Segon vol en solitari a bord del Pilatus PC-21

Pilar Santos

La Casa del Rei va distribuir ahir noves fotografies d’Elionor a l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai de San Javier (Múrcia). A les imatges s’hi pot veure l’hereva al tron fent el seu segon vol en solitari. La Zarzuela diu que aquest exercici, en el qual va pilotar de nou l’avió Pilatus PC-21, es va dur a terme "durant les últimes setmanes". La "solta", després de tres mesos d’instrucció, va ser el 18 de desembre.

