PRÒRROGA DEL LLOGUER
Sumar esclata contra el PSOE pel rebuig del Congrés al decret d’habitatge: "Ens han deixat soles en la negociació"
El soci minoritari del Govern carrega contra la inacció dels socialistes: "El Ministeri d’Habitatge no ha fet la seva feina"
Ana Cabanillas
Sumar esclata contra el PSOE unes poques hores abans que el Congrés tombi el decret d’habitatge, que inclou la pròrroga de contractes de lloguer, amb el rebuig de Junts, PP i Vox, i l’abstenció del PNB. El soci minoritari del Govern ha acusat l’ala socialista de no haver impulsat la mesura perquè s’aprovés.
"El PSOE ens ha deixat soles en la negociació de la pròrroga", va criticar la diputada de Sumar i portaveu de Més Madrid al Congrés, Tesh Sidi, en roda de premsa aquest dimarts al Congrés. La dirigent va carregar directament contra el Ministeri d’Habitatge d’Isabel Rodríguez, que ha estat molt qüestionada a les files de Sumar. "Ens han deixat soles perquè no assumeixen que tenen un Ministeri d’Habitatge, no assumeixen que això és una qüestió nacional, que cal deixar-se d’eslògans", va continuar Sidi.
La diputada de Sumar també va fer referència implícita a l’últim pla d’habitatge anunciat per l’ala socialista del Govern, qüestionant-ne l’eficàcia en la situació actual. "Es pot construir més habitatge protegit, però aquest habitatge el veurem d’aquí a 10 anys o ja veurem, però l’important és garantir el sòl actual, que són els pisos turístics i els topalls del lloguer", va assenyalar Sidi, que va passar a criticar que "aquí el Ministeri d’Habitatge no està fent la feina que ha de fer".
A més, va assegurar que "el Partit Socialista no vol liderar amb nosaltres l’habitatge, però aquesta és la nostra marca i la nostra batalla". En aquest punt, va assenyalar que "si s’ha debatut durant un mes sobre l’habitatge, estem orgulloses d’haver donat aquesta batalla davant d’un Congrés que sempre parla o de corrupció o de racisme".
"El Ministeri d’Habitatge s’hauria d’haver implicat més en aquesta negociació", va criticar també en roda de premsa el diputat de Sumar i Gerardo Pisarello, dels Comuns, que va assegurar que "esperàvem molt més" del departament liderat per la socialista. "El Ministeri d’Habitatge s’hauria d’haver implicat més en aquesta negociació. I també he de lamentar que Junts hagi decidit finalment situar-se al costat de Vox i del Partit Popular, com malauradament ja fa en aquesta matèria", va criticar.
Mentre que la portaveu parlamentària de Sumar, Verónica Martínez Barbero, es va resistir a assumir el rebuig del decret i va assegurar que hi havia opcions perquè tirés endavant, Pisarello sí que va admetre que "som conscients que és difícil", tot i que va dir que mantenia "l’esperança".
En el mateix sentit es va expressar el diputat de Sumar Alberto Ibáñez, de Compromís, que va admetre les dificultats i va animar a aprofitar la vigència del decret perquè els llogaters sol·licitin la pròrroga dels contractes de lloguer. "Queden hores per enviar el burofax i tota aquella gent que ho va fer, la seva pròrroga serà vàlida", va defensar. "¿La ministra d’Habitatge on és? Jo no l’he escoltada, no sé si nosaltres. No sé si la ministra d’Habitatge recorda qui la fa ministra, perquè Pedro Sánchez necessita majoria".
Águeda Micó, també diputada de Compromís, però integrada al Grup Mixt, va ser encara més dura contra Isabel Rodríguez i va qüestionar directament el seu paper, posant sobre la taula la seva condició de "multipropietària". En la seva declaració de béns del Congrés hi consten tres habitatges, dos garatges i un traster, un element que Micó va aprofitar per posar en dubte el seu paper al Govern. "Si la ministra d’Habitatge és una d’aquestes grans propietàries i casolanes que guanya diners a costa dels llogaters, potser no és qui hauria de liderar aquests canvis a favor de la majoria".
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare