Magnicidi frustrat
El tercer atemptat contra Trump qüestiona el Servei Secret dels EUA
L’atacant va ridiculitzar la seguretat al creuar part del perímetre de l’hotel on se celebrava el sopar de corresponsals amb el president
La Casa Blanca abordarà aquesta setmana els protocols
L’agressor va expressar sorpresa per haver pogut entrar a l’establiment amb totes aquestes armes
Irene Benedicto
L’home armat que dissabte a la nit va travessar corrent un control de seguretat a l’hotel Washington Hilton estava convençut que el Servei Secret no estava preparat per protegir els alts càrrecs de l’Administració. Així ho va deixar escrit abans d’intentar acostar-se al saló on Donald Trump, el vicepresident JD Vance i centenars de periodistes participaven en el sopar de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca.
L’episodi ha obert un front polític immediat. El president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, que també va assistir a l’acte, va assegurar aquest dilluns que el Servei Secret ha "de reforçar" els seus protocols després de l’ocorregut. "Des de la perspectiva d’un profà, semblava una mica lax quant a l’accés a l’edifici", va declarar a Fox News. "No vaig veure els magnetòmetres, però no sembla que fos suficient".
L’atacant, identificat com Cole Tomas Allen, californià de 31 anys, i que ja ha sigut formalment acusat pel Departament de Justícia per "intent d’assassinat", va ser detingut en qüestió de segons, abans que arribés al saló principal. Tot i així, el fet que pogués creuar part del perímetre ha reactivat una pregunta incòmoda a Washington: si el dispositiu que protegeix el president dels Estats Units està preparat per a una etapa marcada per l’augment de les amenaces i de la violència política.
Un atac frenat en segons
El fiscal general en funcions, Todd Blanche, va defensar l’operatiu. "El sistema va funcionar", va afirmar diumenge en una entrevista a la cadena NBC. Segons el seu relat, Allen només va avançar uns metres més enllà del perímetre de seguretat abans de ser reduït pels agents.
La versió oficial insisteix que el sospitós mai va arribar a la zona on hi havia Trump, Vance i els convidats. Però la seva presència prèvia a l’hotel, on s’hauria allotjat un dia abans amb una escopeta, una pistola i un ganivet dins de l’equipatge, ha alimentat les crítiques.
En els escrits trobats pels investigadors, Allen expressava sorpresa per haver pogut entrar a l’edifici amb aquestes armes. També especulava que un terrorista iranià equipat amb material més perillós hauria pogut causar un mal enorme.
El dispositiu sota examen
El portaveu del Servei Secret, Anthony Guglielmi, va afirmar que l’agència dissenya un pla específic per a cada acte. "Aquestes mesures es proven rigorosament durant el procés previ i van ser decisives per mitigar l’amenaça i evitar danys significatius", va assenyalar.
El perímetre de seguretat tenia diverses capes. Algunes eren visibles, com els detectors de metalls instal·lats a l’entrada de l’àrea protegida. D’altres no. Després del control hi havia agents encarregats d’impedir que qualsevol persona no autoritzada avancés cap al saló. Dins, equips de resposta armada estaven preparats per intervenir si l’amenaça arribava a l’interior. També hi havia agents vestits de cambrers, barrejats entre els assistents.
Per Michael R. Centrella, exdirector adjunt del Servei Secret, va coincidir que el que va passar demostra que el disseny es va provar eficaç. "Una persona va intentar entrar des d’una zona bruta, una zona no segura, a una zona segura, i va ser detinguda abans de poder accedir a l’acte", va explicar. "La capa de protecció, tal com estava dissenyat el pla de seguretat, va funcionar exactament com tocava".
Johnson vol una reavaluació
Johnson, que va accedir al Washington Hilton per una entrada posterior al costat de membres del gabinet i altres alts càrrecs, va demanar revisar com es protegeixen els grans esdeveniments amb presència del president. "Això no pot continuar", va afirmar. "Trump és la figura política més atacada i difamada de la història. És molt resistent, però necessita més protecció".
El dirigent republicà va avançar que aquesta setmana la Casa Blanca abordarà els protocols de seguretat dels actes de Trump amb el Servei Secret, el Departament de Seguretat Nacional i altres responsables. La revisió arriba, a més, abans d’una agenda carregada de celebracions pel 250è aniversari dels Estats Units aquest estiu.
També hi haurà examen al Congrés. Segons Johnson, el president del Comitè de Supervisió de la Cambra, James Comer, revisarà el que ha passat i convocarà aviat una audiència amb el Servei Secret. "Farem el que puguem al Congrés", va dir. "Però necessitem que els líders del Servei Secret es posin les piles i reavaluïn aquestes coses. Aquesta crítica és correcta".
Les imatges gravades dins del saló mostra moments de por i confusió. Els agents es van moure cap a l’estrada per protegir Trump i Vance, tot i que l’equip del vicepresident el va retirar uns segons abans que el president fos evacuat.
Aquesta diferència ha generat preguntes, però antics responsables de seguretat afirmen que no implica necessàriament una sentència. Els dispositius del president i del vicepresident tenen protocols diferents, equips de diferent mida i funcions específiques. També influeixen factors com l’edat, la mobilitat i l’avaluació immediata de si convé evacuar, cobrir el protegit o mantenir-lo al lloc per no desplaçar-lo cap a una zona de més risc.
Un edifici difícil de blindar
El Washington Hilton és des de fa anys la seu habitual de la gala de corresponsals, però no és un espai senzill d’assegurar. És un edifici gran, obert al públic, amb hostes entrant i sortint de les seves habitacions i del mateix hotel.
A més, l’acte reuneix en un mateix lloc bona part de la línia de successió presidencial, amb el president, el vicepresident, el president de la Cambra i altres alts càrrecs. Només el tercer en la línia de successió, el senador republicà Chuck Grassley, de 92 anys, i president pro tempore del Senat, no va assistir al sopar de dissabte.
Alguns polítics i comentaristes han demanat que, en futures edicions, el perímetre de seguretat s’allunyi de l’edifici perquè qualsevol intent d’irrupció es produeixi fora de l’hotel. Antics responsables de protecció presidencial adverteixen, no obstant, que ampliar massa aquest perímetre també pot dispersar els agents i debilitar els punts on la resposta ha de ser més ràpida i precisa.
La pressió sobre el Servei Secret no neix d’aquest episodi. Des del juliol del 2024, quan un tirador va disparar contra Trump en un míting a Butler, Pennsilvània, l’agència arrossega dubtes profunds sobre la seva capacitat per anticipar amenaces.
En aquell cas, l’atacant va aconseguir pujar a la teulada d’un edifici pròxim i disparar vuit vegades. Una bala va vorejar l’orella de Trump. Un assistent al míting va morir i dues persones més van resultar ferides. El tirador va ser abatut per un franctirador del Servei Secret. Després van arribar els cessaments, la revisió de protocols i un redisseny parcial de la seguretat presidencial que sens dubte continuaran debatent-se en les pròximes setmanes.
