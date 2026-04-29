Ángel Víctor Torres, Ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica: "La prioritat nacional és propaganda per aconseguir més vots"
"La llei és la llei i s’ha de respectar", diu sobre el repartiment de menors migrants
«El Partit Popular s’ha rendit, ha claudicat i s’ha entregat a la ultradreta»
«Arribarem al 2027 i ho farem deixant un país molt millor que el que ens vam trobar»
Alberto Arilla
La seva visita a Saragossa coincideix amb l’inici de la investidura de Jorge Azcón i el focus, com a Extremadura, està en la "prioritat nacional», que el Govern ja va anticipar que recorreria.
Per nosaltres, la prioritat nacional és que Espanya continuï sent una locomotora econòmica europea com ho és. Que continuem apujant l’SMI, apostant per les energies netes, per la convivència i també pel respecte als territoris. Prioritat nacional és tenir en compte l’Estat del benestar, la sanitat i l’educació públiques. També, com comparteixen l’Església i els empresaris, una immigració regularitzada, davant d’altres que són vassalls de Donald Trump o Benjamin Netanyahu. El que fan el PP i Vox és competir a veure qui dels dos és més xenòfob i qui vulnera més els drets humans.
Llavors, ¿tenen previst recórrer-la?
Mentre jo sigui ministre, tot el que faci qualsevol Govern influït per la ultradreta, que vagi contra els drets humans, com la derogació de les lleis de memòria o la vulneració dels drets dels menors no acompanyats, ho portarem al Tribunal Constitucional. Per descomptat.
En el pacte PP-Vox es parla d’"arrelament», un concepte que ja està contemplat en diverses prestacions socials. ¿Quina diferència hi ha amb aquesta prioritat nacional?
És que jo crec que ni ells ho saben. ¿Què és l’arrelament? ¿Que un aragonès que hagi estat vivint a les Canàries per feina o per estudis ja no pugui tornar? ¿Significa que quan un nen va al centre de salut no l’atendran si és fill d’un immigrant? Tot és pura mentida i parafernàlia i l’únic que intenten és ser més extremistes que l’altre. I s’equivoca el PP, perquè és un partit d’Estat. Res es pot esperar de la ultradreta i la prova és que Azcón, a qui felicito per la seva presidència, l’aconsegueix perdent suports i depenent més d’ells.
Però el concepte d’arrelament ja existia. ¿Per què consideren que aquesta interpretació del PP i Vox sobre la prioritat nacional no tindria encaix?
No té cobertura constitucional, perquè un principi fonamental és la igualtat i hi ha drets que estan recollits a la Carta Magna, en la Declaració dels Drets Humans i en la Convenció de les Nacions Unides. La prioritat nacional és propaganda per aconseguir més vots amb una cosa que saben que no es pot exercir. Ho dic amb claredat, en moments com aquest en què Azcón es dirigeix a la ciutadania d’Aragó i diu que no acollirà cap menor no acompanyat que vingui d’un altre territori. Doncs ho han de fer, perquè és la llei i la llei s’ha de respectar.
¿Creuen que, amb Vox als Governs autonòmics, la relació interinstitucional és ja del tot irreconciliable?
El problema és que és el Partit Popular el que s’ha rendit, el que ha claudicat i el que s’ha entregat a la ultradreta. Aquesta ultradreta que és capaç de dir-li rata a un membre d’un Consell de Ministres o merda al president del Govern no es mereix cap respecte. Davant el feixisme, valentia i enfrontament, amb la paraula com a arma fonamental i les lleis a través de les majories, amb respecte a la gent i a l’opinió de cadascú.
¿Com està ara la situació de les Canàries? ¿Convocaran alguna sectorial aviat per reubicar els menors migrants?
La reubicació ja no depèn de cap sectorial, està en la llei. La fiscalia ha sigut contundent contra els que han dit que no rebran cap menor més i, per tant, la situació als territoris fronterers ha millorat, lògicament. És just, perquè a les Canàries, Ceuta o Melilla, com abans a Andalusia i fins i tot avui a les Balears hi ha una proporció de menors no acompanyats que no hi havia a la resta del territori espanyol.
Segons Vox, hi ha la possibilitat de deportar immigrants a tercers països sense necessitat de passar pel Govern central.
Hi ha acords bilaterals, com el que existeix amb el Marroc, que no han funcionat. S’ha intentat en altres ocasions, però si el menor no està d’acord no és possible, perquè a més de ser escoltat ha de tenir un acompanyament jurídic. La deportació d’un ésser vulnerable, com és un menor, està prohibida pel dret internacional. I ells ho saben. Després, quedar-se al lloc on arriben també condemna tant els menors com el territori frontera.
Ha assistit a Saragossa a un homenatge als represaliats a Aragó durant el franquisme. El primer Executiu PP-Vox va derogar la llei autonòmica de memòria i la Moncloa ho va recórrer. ¿En quin punt està aquest procés?
En aquests moments està sense efecte, perquè clarament vulnera els drets humans, com ho diuen els relators de l’ONU. Ho ha paralitzat el Tribunal Constitucional, a l’espera de la decisió definitiva, per la qual cosa continua en vigor la llei de memòria democràtica. O s’és demòcrata o s’és franquista, les dues coses no poden ser.
Una vegada s’acabi amb les exhumacions a Cuelgamuros, ¿quin és el següent pas per resignificar aquest espai?
Hi ha hagut un concurs internacional, conjuntament amb el Ministeri d’Habitatge, i esperem que en els pròxims mesos puguem saber quina empresa començarà les obres. La nostra voluntat és que ho facin en aquesta legislatura. Estem parlant d’aconseguir que aquest espai sigui un gran museu, com passa als camps de concentració nazis. Perquè el que va passar allà no es torni a repetir. ¿Com hi pot haver demòcrates que es neguin a això? Tot i que estic absolutament convençut que continuarem governant aquest país després del 2027, espero que alguns recapacitin i aportin, però dins de la democràcia.
¿Pedro Sánchez esgotarà la legislatura?
Sens dubte. Davant els que deien que seria la legislatura més curta de la història, ja anem camí de l’últim any. Arribarem al 2027 i ho farem deixant un país molt millor del que ens vam trobar el 2018, que estava trencat, amb un sentiment independentista tremend a Catalunya, on avui hi ha convivència i un president de la Generalitat que defensa la Constitució espanyola. La situació econòmica és molt millor que llavors, fent veure que apujant els salaris no s’acomiada la gent ni s’empobreix la classe treballadora. Amb Vox anirem a la involució, no s’ha de mirar lluny. ¿Com està l’Argentina? La demagògia i el populisme, quan no tenen res al darrere, et porten a l’empobriment i a la degradació.
El comissionista Aldama el va assenyalar pel cas de les mascaretes. ¿En quin punt està el seu cas particular en el procés?
El temps ho posa tot al seu lloc. Després de dos anys patint atacs difamatoris, totes les informacions de la Guàrdia Civil i de les diferents investigacions fan que la llum brilli. Ni hi havia comissions, ni dones vexades sexualment, ni refineries il·legals, ni absolutament res de tot el que se m’ha acusat. La difamació no pot sortir gratis.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió