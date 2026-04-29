Azcón defensa la "prioritat nacional" basada en l’arrelament
L’aspirant del PP a la reelecció retreu el "bloqueig" del Govern de Sánchez
L. Carnicero / Sergio H. Valgañón
Jorge Azcón serà reelegit amb la majoria parlamentària que li atorga la suma dels vots del PP i Vox, 40 escons que obren una nova legislatura i el segon Govern de coalició de dreta i extrema dreta a l’Aragó en més de 40 anys d’autonomia. El president en funcions i aspirant a la reelecció va pronunciar ahir un discurs el primer dia del debat d’investidura a les Corts en el qual no va sortir del text de l’acord rubricat amb l’extrema dreta fa una setmana. Azcón va defensar la "prioritat nacional" basada en l’arrelament i la "vinculació efectiva, legal i beneficiosa" amb Aragó de les persones que aquí resideixen, vinguin d’on vinguin. "Sigui quina sigui la seva procedència" i respectant sempre "la legalitat vigent". Allà va marcar el pas l’únic president del PP a l’Aragó que ha aconseguit repetir en el càrrec, tot i que sigui mitjançant un avenç electoral.
Nova relació
En una al·locució gairebé buida de nous anuncis, que bevia de les promeses del 2023, de les qüestions pendents de la seva primera legislatura i de les idees que impregnen l’acord PP-Vox, Azcón va aprofitar també per afilar les crítiques contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i retreure-li el "bloqueig" i la falta de Pressupostos que ell va resoldre amb l’avanç de la convocatòria electoral a l’Aragó i el posterior pacte amb Vox. Tot i que els d’Abascal no el van aplaudir ahir ni una sola vegada, s’espera que avui sigui el començament d’una nova relació que aspira a durar quatre anys.
Així, va posar negre sobre blanc els seus objectius: "Els aragonesos necessiten un Govern que continuï vertebrant el territori, reforçant els serveis públics, atraient inversions i millorant tots i cadascun dels indicadors econòmics". "Els aragonesos van reclamar amb el seu vot un Govern regit pels valors, principis i propostes electorals de la dreta que, a més, pugui aprovar de forma anual uns pressupostos ajustats a les necessitats de l’any en curs", va incidir el candidat a la reelecció, conscient que la falta de pressupostos i el bloqueig de Vox és el que va propiciar la situació política actual, que va obligar a prorrogar els pressupostos autonòmics del 2024 durant dos exercicis més.
