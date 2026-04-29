Bloomberg CityLab 2026
Collboni exhibeix en un fòrum d’alcaldes el fre del preu del lloguer a Barcelona
El regidor destaca que 10.000 pisos fins ara destinats a turistes estaran disponibles el 2028 per als ciutadans de la capital catalana
El regidor presenta el seu projecte per dotar les comunitats de veïns d’una IA d’ajuda a la rehabilitació
Luis Ángel Sanz
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va presumir ahir en un fòrum mundial d’alcaldes organitzat per Bloomberg al Teatro Real de Madrid d’haver frenat el preu del lloguer a la capital catalana i de posar a disposició dels veïns a partir del 2028 més de 10.000 pisos que abans només eren habitatges turístics. "Al meu Ajuntament hem pres dues mesures molt importants", va destacar, que han aconseguit "parar la pujada del preu del lloguer" i "garantir el dret dels ciutadans de Barcelona a quedar-s’hi", millorant "l’accés a un habitatge de qualitat".
Davant del president del Govern, Pedro Sánchez, i els alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; Londres, Sadiq Khan, i Baltimore, Brandon Scott, que va compartir escenari amb ell, va recordar que, l’any vinent, el seu equip de govern haurà construït 1.000 habitatges protegits assequibles i que n’hi haurà 10.000 més en projecte.
Collboni va presentar també en el Bloomberg CityLab 2026 el seu projecte per dotar les comunitats de veïns que ho requereixin d’una eina amb intel·ligència artificial per rehabilitar els seus habitatges, salvar la burocràcia per demanar ajudes públiques i fins i tot explicar-los com crear un consens per afrontar les obres de rehabilitació. Es tracta, va explicar, de "promoure el manteniment i la rehabilitació als barris més vulnerables". S’hi han adherit 250 comunitats de veïns.
L’alcalde va afirmar que "lluitar per l’habitatge a Europa és també lluitar per la democràcia", perquè, si els ciutadans no veuen que les institucions resolen el seu "dia a dia", acudeixen a opcions populistes.
Plataforma d’IA
L’alcalde va agrair el premi que va aconseguir Barcelona el mes de febrer passat, al ser una de les 24 ciutats guanyadores del Bloomberg Philanthropies 2025-2026 Mayors Challenge, un concurs internacional que impulsa la innovació dels governs locals.
Aquest projecte es basa en una plataforma d’intel·ligència artificial (IA) que ajuda els ciutadans, moltes vegades amb poques possibilitats econòmiques, a afrontar tot el procés de rehabilitació de casa seva, des de la informació sobre les ajudes de l’Administració fins a com enfrontar-se a la burocràcia, aconseguir finançament o arribar al consens entre els veïns.
En diàleg amb l’alcalde de Baltimore, Brandon Scott, el regidor barceloní va voler iniciar la seva intervenció mostrant el seu "reconeixement i suport" als alcaldes nord-americans perquè "estan lluitant per la democràcia i els drets humans als Estats Units". Una referència que va fer que tot l’auditori del Teatro Real l’aplaudís.
Grup de pressió
Finalment, Collboni va posar en relleu la plataforma Mayors for Housing, que va reconèixer que "es tracta en realitat d’un grup de WhatsApp" d’alcaldes de capitals europees. Aquest grup, va destacar, ha aconseguit "introduir el problema del lloguer en l’agenda de la Unió Europea" i "per primera vegada s’aprovarà un pla per abordar la carestia habitacional a la UE". "Es tracta d’un canvi total a Europa que hem aconseguit en només dos anys", va afegir, "gràcies a la solidaritat dels alcaldes per pressionar les institucions europees".
Ahir a la tarda, Collboni va aprofitar la seva estada a Madrid per reunir-se amb l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, a l’hotel Palace. En la trobada, els dos dirigents locals van abordar problemàtiques en comú de les dues ciutats europees i les seves possibles solucions.
