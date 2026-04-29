Edició limitada
Trump posa la seva foto també als passaports dels EUA amb motiu del 250è aniversari de la independència
Aquest nou document, en què el mandatari estarà envoltat per la Declaració d’Independència i en què també apareixeran els "Pares fundadors", es lliurarà a l’Agència de Passaports de Washington i qualsevol ciutadà estatunidenc podrà sol·licitar-lo
Javier Ojembarrena Alba
Per al president dels Estats Units, Donald Trump, no n’hi ha hagut prou d’incloure el seu nom al Centre Memorial d’Arts Escèniques John F. Kennedy. Tampoc no li ha bastat rebatejar l’Institut de la Pau dels EUA com a Institut Trump per la Pau; posar nom a una nova sèrie de vaixells de guerra: els "Trump USS Defiant"; enderrocar l’ala est de la Casa Blanca per construir un saló de ball o treure una moneda commemorativa amb la seva imatge. Ara, el líder republicà, ansiós perquè la seva etapa presidencial quedi marcada en la història del país, ha decidit que el seu rostre aparegui en un nou disseny dels passaports estatunidencs.
Tot i que no ho farà en tots. Serà, únicament, en una edició especial realitzada expressament per commemorar el 250è aniversari de la independència del país. Segons va informar el Departament d’Estat al canal Fox News aquest dimarts, el llançament d’aquests nous passaports es farà a l’estiu com a part d’una campanya per la qual, segons aquesta cadena, qualsevol ciutadà estatunidenc que en sol·liciti un podrà obtenir-lo a l’Agència de Passaports de Washington. Tot i que els qui optin per la versió estàndard, sense la imatge de Trump, també podran fer-ho.
El disseny, com no podia ser d’una altra manera, anirà en línia amb la personalitat extravagant del president. Segons la maqueta difosa, el bust de Trump apareixerà envoltat per la Declaració d’Independència juntament amb una bandera estatunidenca que ocuparà bona part de la pàgina i sobre la qual, amb lletres daurades poc subtils, apareixerà la seva pròpia signatura.
Una imatge, la primera d’un president viu dins d’aquests documents de viatge, que anirà acompanyada en una altra pàgina pel famós quadre de John Trumbull dels "Pares fundadors": George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay i James Madison signant el mateix text que ara emmarca el rostre de Trump.
Bandera del 1777
A més, a banda de l’interior del passaport, la portada i la contraportada d’aquest document especial també s’han modificat per posar a la part posterior una versió del 1777 de la bandera del país, composta per les estrelles de les 13 colònies originals i el número 250.
Segons va declarar el portaveu del Departament d’Estat, Tommy Pigott, a Fox News, els documents tindran "un disseny especial per commemorar aquesta ocasió històrica", que no afectarà les característiques de seguretat que han de complir.
Amb la creació d’aquests passaports especials, Trump fa un nou pas en el seu intent de deixar empremta en aquesta data històrica que suposa el 250è aniversari de la independència. Ja abans fins i tot que es coneguessin aquests nous documents, al març el Departament del Tresor va informar que a partir del 4 de juliol —data de la independència— la signatura del republicà apareixerà als bitllets de dòlar com a forma de reconèixer els seus "assoliments econòmics".
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana