Els pagadors de la trama Kitchen assenyalen Eugenio Pino com a "caixer"
Revela que el cap policial de Rajoy "dirigia" les actuacions de Villarejo contra Bárcenas i abonava els fons reservats
Tono Calleja Flórez
Les declaracions en el judici del comissari Felipe Eduardo Lacasa i del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos sobre el pagament dels fons reservats han revelat laX o el responsable policial de l’operació Kitchen, que es va portar a terme des del Ministeri de l’Interior del Govern de Mariano Rajoy. Va ser, segons es desprèn dels seus testimonis, el llavors director adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia (CNP) Eugenio Pino.
Una vegada superades en el judici les compareixences dels principals testimonis del Partit Popular, en concret de l’expresident del Govern Mariano Rajoy; de la que va ser el seu número dos a l’Executiu, Soraya Sáenz de Santamaría; de l’exministre Javier Arenas i de l’exministra de Defensa i exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, va arribar el torn de diversos testimonis policials, que van ser citats pel representant del Ministeri Fiscal, César de Rivas Verdes-Montenegro. I segons va revelar el comissari Lacasa, que en la seva declaració es va autodefinir com "el caixer pagador" dels fons reservats –va ser nomenat el setembre del 2013 secretari general de la Direcció Adjunta Operativa (DAO)– el que "dirigia" aquestes actuacions i "portava algunes operacions pel seu compte" era el seu cap en la Policia, Eugenio Pino.
I en el marc d’aquestes "operacions", els detalls concrets del qual va assegurar desconèixer, Pino li ordenava abonar fons reservats als comissaris José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, àlies El Gordo i Andrés Gómez Gordo. Tots tres van ser investigats pel presumpte espionatge a l’extresorer del PP Luis Bárcenas. No obstant, García Castaño s’ha deslliurat de la banqueta per un problema greu de salut.
Al ser preguntat per l’advocat d’Eugenio Pino, advertit de la rellevància d’aquest testimoni per als interessos del seu client, sobre si aquests pagaments eren els únics que es realitzaven des de la Direcció Adjunta Operativa o al contrari també s’abonaven a altres unitats, Lacasa va afirmar que els tres casos que havia esmentat, els de Villarejo, García Castaño i Gómez Gordo eren els únics que no s’assignaven a unitats policials operatives, per la qual cosa tenien un caràcter excepcional.
Va revelar, a més, que a Villarejo se li pagaven els fons de manera personal, "per ser Villarejo" i sense mediar cap unitat policial, igual com va passar amb Gómez Gordo. Segons revelen les agendes del comissari i ha confirmat la investigació liderada per l’inspector en cap d’Assumptes Interns Gonzalo Fraga, tant Villarejo com Gómez Gordo van ser els encarregats de captar el que va ser xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, a canvi del pagament de 2.000 euros mensuals, que van ser abonats amb fons reservats de la DAO i, ara se sap, per ordres de Pino.
Pérez de los Cobos
.La intervenció de Lacalle va ser precedida per la del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que en les dates que es va portar a terme el suposat espionatge a Bárcenas exercia el càrrec de director del Gabinet Tècnic de la Secretaria d’Estat de Seguretat, el titular del qual Francisco Martínez, un dels deu acusats en el judici de Kitchen.
Des del seu lloc a la Secretaria d’Estat de Seguretat – que tenia tanta rellevància al Ministeri de l’Interior que va ser nomenat el 2017 coordinador de l’operatiu policial de l’1 d’octubre del procés – Pérez de los Cobos va assegurar en la seva declaració en el judici de Kitchen que ell s’encarregava del "control documental" dels fons reservats, però sense entrar en el detall de confidents i de les operacions policials. Qui havia d’acreditar, segons va dir el coronel, que els diners efectivament havien sigut utilitzats per a les finalitats que preveu la llei, era Pino. "Entenc que el director adjunt operatiu exerceix el control de les despeses que les unitats que en depenen hagin de realitzar dels fons reservats", va concloure, a preguntes del lletrat de Podem, Gorka Vellé.
