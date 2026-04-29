Juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional
Un empresari mexicà sobre uns préstecs a Jordi Pujol Ferrusola: "Ens ha sortit més car el farcit que el gall"
Dos acusats neguen davant el tribunal que fossin els testaferros del primogènit de l’expresident de la Generalitat
Ángeles Vázquez
Dos empresaris acusats de participar en l’ocultació dels fons de la família de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley han negat aquest dimecres durant el judici que se celebra a l’Audiència Nacional contra els fills de l’exmandatari català que fossin testaferros del primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. L’empresari mexicà Bernardo Domínguez ha reconegut que el seu pare, ja mort, li va explicar en el seu dia que va prestar diners al fill gran de l’exmandatari, tot i que ha precisat que en aquella relació "jo no hi tenia res a veure; jo no vaig signar cap document".
La fiscalia, que li reclama una pena de cinc anys de presó, sosté que hi va haver dues línies de crèdit, una el 2007 i una altra el 2010, i que aquests préstecs, d’uns set milions d’euros, eren ficticis i formaven part d’una escenificació per presumptament blanquejar els fons de la família Pujol. "És una operació lamentable i una pèssima decisió del meu pare. Hauria estat millor no cobrar. Ens ha sortit més car el farcit que el gall".
"El senyor Pujol, amb tot el meu respecte, està en el fet que les coses passen, en el negoci transacciona (...). Jo estic en el negoci que les coses romanguin"
Domínguez, defensat per l’advocat Luis Jornada de Pozas, ha recalcat que ell mai no va gestionar fons de Jordi Pujol Ferrusola, a qui va conèixer el 2005 a Mèxic, tot i que l’acusació pública li atribueix ser una peça clau en l’"estructura d’ocultació". L’empresari mexicà va voler distanciar-se davant el tribunal del primogènit de l’expresident: "El senyor Pujol, amb tot el meu respecte, està en el fet que les coses passen, en el negoci transaccional, que és molt vàlid. Jo estic en el negoci que les coses romanguin, que signifiquin alguna cosa". També ha negat que les seves empreses haguessin obtingut adjudicacions d’obres públiques a Espanya.
Inversions per compte propi
Abans de Domínguez, ha declarat l’exdirector de TV d’Andorra i empresari Francesc Robert, que ha assegurat que va fer inversions per compte propi i aprofitant una herència de 22 milions d’euros que el seu avi va deixar a la seva família. "No volia ser rendista", ha assegurat. D’aquesta manera, ha desmentit la tesi de la Fiscalia Anticorrupció que havia posat la seva infraestructura bancària i societària a disposició de Jordi Pujol Ferrusola, permetent que aquest operés amb fons que es pretenien ocultar.
Aquest acusat, que s’enfronta també a una pena de cinc anys de presó i està defensat per l’advocat Fermín Morales, ha admès que sí que va fer algunes inversions amb el primogènit de l’expresident a Mèxic i que li va llogar durant un temps un despatx per instal·lar-hi la seva oficina. Així va justificar Francesc Robert el traspàs de diners entre els comptes de l’un i de l’altre.
En començar la seva declaració, ha exposat que només contestaria al seu advocat i no a les acusacions perquè durant la instrucció va ser interrogat per videoconferència des d’Andorra, on viu, i se li va preguntar per uns documents que no es veien bé. En la causa hi ha una pericial cal·ligràfica que determina que la signatura que apareix en alguns papers no és la seva. Un dels negocis en què va participar va ser el de l’abocador de Vacamorta, al Baix Empordà.
L’empresari andorrà, també imputat, Jorge Barrigón, per la seva banda, ha atribuït la seva acusació a l’animadversió que tenia contra ell el seu exsoci, Antoni Rebés. "Tinc un rècord desgraciat: soc la segona causa més important que hi ha hagut al Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona després del "procés"", per les 10 querelles que va interposar en contra seva Rebés. Malgrat el que va declarar el seu exsoci davant el tribunal que jutja els Pujol, ha assegurat la veracitat del préstec que li va fer Josep Pujol per poder exercir l’opció de compra que pretenia sobre Cap Helicòpters.
