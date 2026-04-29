Xoc institucional
Nou escàndol per a Giorgia Meloni: l’indult a l’organitzadora de les festes 'bunga-bunga' de Berlusconi desencadena una altra crisi al Govern italià
Les sospites de falsedats en la sol·licitud d’indult a Nicole Minetti tornen a posar a la corda fluixa el ministre de Justícia, Carlo Nordio
Irene Savio
A Giorgia Meloni li plouen més i més problemes. L’últim, de conseqüències encara imprevisibles, remet a un sospitós indult concedit a Nicole Minetti, exhigienista dental de l’ex primer ministre i magnat Silvio Berlusconi, i organitzadora de les conegudes festes 'bunga-bunga' a les mansions del difunt Cavaliere. El cas, que ja ha derivat en un autèntic escàndol a Itàlia, ha esquitxat la primera ministra per la presumpta implicació del seu ministre de Justícia, Carlo Nordio, membre a més de Germans d’Itàlia, el partit de la mandatària.
Com sol passar a Itàlia, tot l’assumpte és enrevessat. En un dels últims episodis dels judicis per les festes de Berlusconi, Minetti va ser condemnada en ferm a un any i un mes per malversació de fons públics i a dos anys i deu mesos per afavorir la prostitució en el marc del cas Ruby bis (pel nom d’una de les joves implicades). Tanmateix, setmanes enrere es va saber que l’exhigienista havia rebut un indult del president de la República, Sergio Mattarella, per "motius humanitaris" relacionats amb la cura d’un menor adoptat per ella a l’Uruguai.
Aquest és precisament el punt que ha posat en qüestió una investigació del diari italià Il Fatto Quotidiano, que va revelar una possible falsedat d’algunes dades incloses en la sol·licitud d’indult. Una informació, aquesta, que ha desencadenat al seu torn la reacció de la Presidència de la República, que dilluns i "a la llum de les informacions de premsa" va sol·licitar explicacions al ministre de Justícia de Meloni. Això també ha posat en evidència una nova fractura entre el Govern de Meloni i el president Mattarella.
Interpol
En resposta, Meloni ha defensat el seu ministre i ha rebutjat de moment la hipòtesi de la seva renúncia, en suggerir a més que —si existís— la responsabilitat de l’error seria de la justícia italiana. "Espero que quedi clar a tothom: no tenim la policia judicial, no fem nosaltres les investigacions. El ministeri [de Justícia] se serveix de la magistratura per a les investigacions, i la magistratura se serveix de la policia judicial. Per tant, és evident que el ministeri difícilment pot saber alguna cosa que no sabés la Fiscalia General [de Milà, responsable del cas]", ha afirmat.
Però també la fiscalia s’ha defensat, afegint que, a més, sobre aquestes sospites de presumptes irregularitats ara també investiga l’Organització Internacional de Policia Criminal, la Interpol. "Hem demanat a la Interpol que dugui a terme les investigacions amb urgència", ha dit la fiscal milanesa, Francesca Nanni, una de les dues que van expressar la seva opinió favorable a l’indult.
Un castell de cartes
Amb tot, el desenllaç encara és incert i diversos mitjans apunten que la nova crisi podria portar a fer que el Govern de Meloni s’ensorri com un castell de cartes. "Si cau ell (Nordio), tot l’Executiu corre el risc d’ensorrar-se. Tot l’assumpte és un senyal de confusió i lluites internes, i corre el risc d’obrir una crisi institucional", ha suggerit, per exemple, el diari Linkiesta, en recordar que Nordio té la responsabilitat "formal i política" de qualsevol error que es pugui haver comès.
Carlo Nordio ja està a la corda fluixa. La raó: haver estat un dels principals autors de la reforma del poder judicial que, en el recent referèndum, la població italiana ha rebutjat, en un dels cops més durs que ha rebut Meloni en el que va del seu mandat. Encara més controvertida és Minetti, el xicot de la qual és l’empresari multimilionari italià Giuseppe Cipriani, el pare del qual viu a l’Uruguai i és sospitós de vincles amb la màfia italoestatunidenca, segons recordava aquest dimecres Domani.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana