Acte a Ascó
Feijóo promet estendre la vida útil de totes les nuclears
El líder popular critica que l’Executiu vagi "en sentit contrari" a la recomanació de Brussel·les d’evitar-ne el tancament "prematur"
Gisela Boada
En el primer aniversari de la gran apagada que va deixar tota la península ibèrica sense subministrament elèctric durant hores i que és considerat ja l’incident més greu del sistema elèctric europeu en els últims 20 anys, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat aquest dimarts fins a Ascó (Tarragona) per visitar les seves centrals nuclears, que, segons el pla del Govern, es tancaran el 2030 (Ascó I) i 2032 (Ascó II). Per això, el líder de l’oposició ha aprofitat la data per exigir a Pedro Sánchez que faci marxa enrere al seu calendari de tancament de les plantes. "Em comprometo a estendre la vida útil de totes les centrals nuclears d’Espanya de manera coherent, raonable i tècnicament blindada", ha declarat, acompanyat del líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández.
El 2019, les grans elèctriques (Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP) van pactar amb l’Executiu un calendari de tancament esglaonat de totes les centrals entre el 2027 i el 2035, però les empreses exigeixen ara que es revisin els temps al considerar que la crisi energètica s’ha disparat pel context internacional. També la Comissió Europea ha presentat un pla (AccelerateEU), amb recomanacions per fer front a la pujada de preus de l’energia a causa de la guerra de l’Iran, en el qual defensa la seva continuïtat, una aposta que el PP ja va articular en la passada campanya electoral i que ha portat fins i tot en forma de llei al Congrés, sense èxit.
Entre el llistat de Brussel·les figura evitar el tancament "prematur" de les nuclears i mantenir obertes aquelles que puguin continuar subministrant electricitat "fiable, de baix cost i amb baixes emissions". Un argument que Feijóo ha utilitzat per criticar que "Espanya vagi en sentit contrari" Europa i que no només el Govern, sinó "molts partits", es mostrin en contra del tancament de les centrals nuclears per "qüestions ideològiques". No ha esmentat cap sigla, però ha avisat que algunes formacions contràries al fet que es mantingui l’activitat d’aquestes instal·lacions atòmiques són incoherents i fan només un "boicot ideològic".
Diferents missatges
"Alguns envien un missatge al Parlament, un altre als municipis afectats i un altre al Congrés", ha etzibat Feijóo, en una referència velada a Junts, que governa a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, on es troba la central de Vandellòs II. Els postconvergents es van abstenir per facilitar la tramitació d’una llei del PP al Congrés per allargar la vida útil d’aquestes plantes fa un any, però mesos més tard van salvar el Govern d’obligar-lo a allargar al rebutjar una esmena dels populars en una altra norma que el recollia. Al Parlament, fa uns mesos es van abstenir en una moció per estendre la seva activitat.
