Sessió de control
Feijóo esgrimeix la vaga de metges contra Sánchez i li exigeix que es reuneixi amb els sanitaris
La portaveu del PNB també demana al president del Govern que «faci l’impossible» per resoldre els motius de les protestes
Miguel Ángel Rodríguez
ha sorprès
preguntant-li en la sessió de control per la vaga de metges que fa mesos que està activa i que es va intensificar a mitjans de febrer. El líder del PP ha preguntat al president del Govern si està al corrent dels motius que tenen els sanitaris per dur a terme aquesta protesta i l’ha instat a reunir-se amb ells per buscar una solució. Sánchez, que no ha esmentat la vaga, ha posat en valor els més de 300.000 milions d’euros entregats a les comunitats autònomes per a serveis públics, entre els quals la sanitat.
«Vostè és el responsable de la vaga més gran de metges a Espanya. Fa 10 mesos que els metges estan en vaga. ¿Vostè sap quantes operacions i quantes consultes s’han anul·lat? ¿Vostè sap quants ministres de Sanitat ha nomenat en els últims set anys? ¿Per què vostè i la ministra menyspreen tant els metges? ¿Vostè sabrà per què hi ha una vaga de metges a Espanya?», li ha preguntat Feijóo en la sessió de control del Govern
Davant aquesta allau de preguntes, el cap de l’Executiu ha posat sobre la taula aquests 300.000 milions d’euros entregats a les comunitats autònomes i ha acusat els governs del PP d’«engegar les llistes d’espera de la sanitat pública per fer negoci en la sanitat privada». A partir d’allà, i responent a la pregunta real que havia registrat Feijóo, Sánchez ha tret pit de les prioritats del Govern, des de la pujada de les pensions a l’IPC o la defensa de l’ordre internacional. «Nosaltres servim a la majoria, vostès als de sempre, a l’elit d’aquest país», ha etzibat a Feijóo.
La reunió
«No sap ni una paraula de sanitat i per no saber no sap que hi ha vaga de metges des de fa 10 mesos», li ha retret el president del PP d’acord amb la resposta que li ha donat Sánchez. Ha sigut llavors quan Feijóo li ha demanat que es reuneixi amb els metges, com aquests li van reclamar fa uns dies, per intentar buscar una solució, ja que la ministra de Sanitat, Mónica García, no està aconseguint tancar un acord.
A més, Feijóo ha insistit que la llista d’espera s’ha incrementat en més de dos milions de persones durant aquesta vaga de metges. «Almenys, escolti. No es pot legislar contra els metges, al mateix temps que es defensa la sanitat pública. Faci vostè el favor de preocupar-se pels assumptes dels espanyols», ha rematat. Al davant, el president del Govern ha reivindicat que han posat en marxa un programa per renovar la maquinària hospitalària sense tenir competència, ha eliminat copagaments i va recuperar la universalitat de la sanitat pública.
Feijóo no ha sigut l’únic que li ha retret la vaga. La portaveu del PNB, Maribel Vaquero, li ha retret que l’assumpte estigui «pitjor» que quan li va preguntar l’última vegada. «Aquesta vaga no afecta tothom per igual, afecta la sanitat pública. […] No ens vingui a tirar la pilota al córner de les comunitats autònomes intentant desplaçar la responsabilitat quan és un conflicte estatal que exigeix lideratge. Faci l’impossible per arribar a un acord, resolgui ja els motius d’aquesta vaga», li ha demanat.
