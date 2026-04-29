El Govern es compromet a buscar un "instrument" equiparable a l’organisme
Els republicans critiquen la decisió dels postconvergents de tombar la llei al Congrés i els acusen de ser "el partit del no" i de perjudicar Catalunya
Sara González
La creació del consorci d’inversions ha topat de cara amb Junts al Congrés. El vot en contra dels set diputats del partit de Carles Puigdemont ha frustrat l’acord entre el Govern i ERC per posar en marxa un instrument concebut per garantir un grau d’execució més gran de les inversions en infraestructures que l’Estat pressuposta per a Catalunya. No obstant, això no significa que la Generalitat governada per Salvador Illa es doni per vençuda per fer realitat un dels punts rellevants de l’acord d’investidura segellat amb els republicans. La consellera d’Economia, Alícia Romero, s’ha compromès a buscar "un altre instrument" per substituir aquest organisme, tot i que no ha aclarit, ara per ara, el què ni el com. També la diputada d’ERC Irene Granollers ha avisat que buscaran alternatives: "Continuarem insistint".
.Tot i que han esperat fins a l’últim dia per veure si aconseguien reconduir el vot de Junts almenys a l’abstenció, en el Govern ja fa dies que pressentien que el partit de Puigdemont podia enrocar-se en el ‘no’, com finalment ha passat, sent conscients que es tracta d’un dels acords amb ERC segellats en plena negociació de pressupostos. Tot i així, fonts de l’Executiu asseguraven en els últims dies que, com ha confirmat Romero, que s’ha implicat personalment en l’estira-i-arronsa de les últimes setmanes amb els postconvergents, hi hauria un pla b a la recambra. Aquest dimecres, durant la sessió de control en el ple del Parlament, el president Illa reafirmarà el compromís.
"No ens quedarem de braços plegats i buscarem una altra manera de millorar l’execució d’inversions", ha assegurat la consellera, que només ha concretat que treballaran amb ERC per tenir-lo "al més aviat possible", a més de considerar que el que ha passat "no afectarà" la relació amb els republicans i a la negociació dels pressupostos. Romero ha manifestat la seva "decepció" amb Junts, a qui ha retret que hagi "dit ‘no’ a Catalunya" i a millorar el dèficit d’inversions que tant s’ha denunciat en els últims anys fins i tot passant per alt que els agents socials havien tancat files amb el consorci. "Quan han governat, tampoc han fet una proposta per millorar-la, i ara que n’hi havia una, també voten que ‘no’. Són Junts pel no’", ha criticat Romero.
"Són el partit del no. Del no a tot. Cap proposta, cap concessió, sempre enfadats, sempre no. I qui surt perjudicada és Catalunya", s’hi va sumar Granollers. També Illa va expressar el seu enuig amb Junts i els va demanar que deixin les "gesticulacions" i exhibeixin "més compromís amb Catalunya".
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió