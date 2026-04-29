Emergència habitacional
El Govern impulsarà el pla fiscal i de lloguer de temporada
L’Executiu vol donar un cop d’efecte per pal·liar la clatellada patida pel decret d’habitatge al Congrés
Iván Gil
El Govern busca un cop d’efecte per pal·liar el revés parlamentari que va patir el decret de vivenda aquest dimarts al Congrés. El rebuig del PP, Vox i Junts, junt amb l’abstenció del PNB, va condemnar la pròrroga de lloguers impulsada per Sumar. Malgrat el seu fracàs al Congrés, el decret de vivenda ha posat l’assumpte al centre del debat polític, i a l’Executiu avancen que prendran el testimoni del debat polític i impulsaran el pla fiscal i de lloguer de temporada, amb contractes menors d’un any, donant així continuïtat a l’anunci de Pedro Sánchez a principis d’any per bonificar l’IRPF de les rendes de lloguer. Una mesura que no va tenir bona acollida a l’ala minoritària del Govern, Sumar, on, no obstant, aquest mateix dilluns es van obrir a cedir en les bonificacions fiscals per mirar de salvar el seu decret.
Fonts del Ministeri de Vivenda que dirigeix Isabel Rodríguez apunten que les mesures que contempla l’Executiu van dirigides d’una banda a la regulació del lloguer de temporada i per habitacions, que ara s’escapen del control de la llei de vivenda o de qualsevol topall de preus. Aquesta norma, que està encallada al Congrés des del desembre, contempla l’obligatorietat de justificar la temporalitat del contracte i la limitació de preus per habitacions –que no podran sumar més que el preu de la vivenda completa–, tot i que admeten que aquestes mesures només s’aplicarien en zones declarades tensionades per la llei de vivenda, és a dir, a Catalunya, al País Basc i en algunes localitats gallegues, informa Gabriel Santamarina.
A més, s’avançarà en el pla per bonificar l’IRPF als propietaris que ofereixin lloguer de vivenda habitual. Argumenten en l’ala socialista del Govern que aquest pla fiscal és necessari per atraure el vot de Junts, assumint que els de Carles Puigdemont no recolzaran res que no inclogui mesures fiscals. Per això, al seu dia, posessin pegues a l’aprovació d’aquest decret que avui ha sigut rebutjat perquè, defensen, coneixen la interlució parlamentària i amb aquesta formació el tema vivenda ha d’anar acompanyat de mesures fiscals.
Arremangar-se
A la Moncloa reconeixen que hi ha una "emergència habitacional" i que continuaran desplegant mesures davant comunitats governades pel PP, que es neguen a aplicar la llei d’habitatge. Aquest mateix dimarts, hores abans de la clatellada al Parlament, el ministre d’Economia Carlos Cuerpo, va avançar després del Consell de Ministres la seva voluntat de continuar "treballant" en aquest assumpte. "Si no hi ha una convalidació continuarem treballant, estem davant una emergència habitacional", va defensar el vicepresident primer, va assenyalar que les mesures per contenir els preus de lloguer tenen un recolzament "transversal" en l’electorat. "Continuem arremangant-nos", va assegurar fins i tot sense aterrar iniciatives concretes.
El president del Govern, Pedro Sánchez, donava alguna pista més sobre els seus plans i tornava a primera plana aquest assumpte: situava la vivenda com "la principal raó de desigualtat a Espanya" i defensava la necessitat d’"intervenir" al mercat del lloguer, on "els preus pugen de manera desbocada". Un missatge especialment simbòlic provinents del líder de l’Executiu en un dia especialment significatiu, quan el Congrés es pronunciava sobre la pròrroga de contractes de lloguer.
La intervenció del lloguer també serveix a l’Executiu per posar l’accent en la llei de vivenda i la falta d’aplicació que han fet les comunitats autònomes del PP davant d’altres com Catalunya o el País Basc, on governen els socialistes. L’aplicació d’aquesta llei permet, entre altres coses, la limitació de les pujades del lloguer.
A la Moncloa insisteixen en la necessitat de "no avançar escenaris" i a anar "partit a partit". El pla consisteix ara a responsabilitzar PP, Vox i Junts per la caiguda del decret i traslladar a aquestes formacions la pressió per la situació dels inquilins davant el venciment d’aquesta pròrroga de lloguer. Des de les files socialistes carregaven després de la votació contra "el model de la dreta i de la ultradreta" pel qual "sempre paguen els qui menys tenen". "Persegueixen el benefici d’uns quants a costa del sofriment de la majoria", concloïa. En el Govern, deixaven anar abans de la votació l’existència d’un pla B, amb noves mesures que alleugin el mercat d’arrendament, tal com reclamen a Sumar.
