JUDICI KITCHEN

L’inspector que va investigar Gürtel va detectar el 2015 "una operació contra Bárcenas sense autorització judicial"

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha cridat l’atenció a Manuel Morocho en considerar que s’estava "allargant més del que li pregunta el Ministeri Fiscal. Es respon sobre el que es pregunta", ha advertit

Manuel Morocho. Judici del cas kitchen a l'Audiència Nacional. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

MADRID

L’inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional Manuel Morocho, que va investigar en suport del jutge Pablo Ruz el cas Gürtel, ha declarat en el judici del cas Kitchen que l’agost del 2015 va rebre un correu electrònic amb el qual va constatar que la Direcció Adjunta Operativa (DAO), encapçalada pel comissari Eugenio Pino, un dels deu acusats, havia cedit una informació en què hi havia "una sèrie de persones, domicilis i vehicles que se’m reporten sense context", ha assegurat.

Manuel Morocho. Judici del cas kitchen a l'Audiència Nacional. / José Luis Roca

El contingut de les investigacions de la DAO, i el fet que hi aparegués la paraula "Bárcenas", va ser "la corroboració que hi havia una operació policial sense comptar amb autorització judicial sobre Luis Bárcenas" i el seu entorn. "És la constatació que tinc jo al meu ordinador", ha conclòs l’inspector.

Pressions de la cadena de comandament

A més, en el moment en què li van cedir aquesta informació sobre l’extresorer del PP, les investigacions del jutge Ruz ja havien finalitzat, ha completat. L’existència d’aquesta comunicació la va posar en coneixement del seu cap, que no va fer res al respecte, ha revelat.

Tanmateix, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha cridat l’atenció a l’inspector de Policia en considerar que s’estava "allargant més del que li pregunta el Ministeri Fiscal. Es respon sobre el que es pregunta", ha advertit.

La declaració de Morocho és rellevant en el judici perquè en la instrucció va denunciar pressions "de tota la cadena de comandament", alhora que va explicar que havia pres mesures "de seguretat internes" respecte a certes diligències, com ara ocultar el "registre" a la seu del PP.

  1. Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
  2. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  3. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  4. Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
  5. El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
  6. Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
  7. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
  8. El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana

La Milla del Berguedà supera els 650 inscrits

La Milla del Berguedà supera els 650 inscrits

La IA permet crear el primer atles del sistema reproductiu durant la menopausa

La IA permet crear el primer atles del sistema reproductiu durant la menopausa

Oriol Pujol defensa el llegat andorrà del seu avi i afirma que hi va renunciar per centrar-se en la política

Oriol Pujol defensa el llegat andorrà del seu avi i afirma que hi va renunciar per centrar-se en la política

La Generalitat posa límit a la recollida de llentiscle i bruc amb una nova llei

La Generalitat posa límit a la recollida de llentiscle i bruc amb una nova llei

Una dona i una nena demanen ajuda mentre se'ls crema el menjador del pis al Pont de Vilomara

Una dona i una nena demanen ajuda mentre se'ls crema el menjador del pis al Pont de Vilomara

Els Bombers retiren una canal de quatre metres a punt de caure a Puigcerdà

Els Bombers retiren una canal de quatre metres a punt de caure a Puigcerdà

La Unió Europea presenta la seva aplicació per verificar l’edat dels usuaris a internet

La Unió Europea presenta la seva aplicació per verificar l’edat dels usuaris a internet
