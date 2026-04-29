JUDICI KITCHEN
L’inspector que va investigar Gürtel va detectar el 2015 "una operació contra Bárcenas sense autorització judicial"
Tono Calleja Flórez
L’inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional Manuel Morocho, que va investigar en suport del jutge Pablo Ruz el cas Gürtel, ha declarat en el judici del cas Kitchen que l’agost del 2015 va rebre un correu electrònic amb el qual va constatar que la Direcció Adjunta Operativa (DAO), encapçalada pel comissari Eugenio Pino, un dels deu acusats, havia cedit una informació en què hi havia "una sèrie de persones, domicilis i vehicles que se’m reporten sense context", ha assegurat.
El contingut de les investigacions de la DAO, i el fet que hi aparegués la paraula "Bárcenas", va ser "la corroboració que hi havia una operació policial sense comptar amb autorització judicial sobre Luis Bárcenas" i el seu entorn. "És la constatació que tinc jo al meu ordinador", ha conclòs l’inspector.
Pressions de la cadena de comandament
A més, en el moment en què li van cedir aquesta informació sobre l’extresorer del PP, les investigacions del jutge Ruz ja havien finalitzat, ha completat. L’existència d’aquesta comunicació la va posar en coneixement del seu cap, que no va fer res al respecte, ha revelat.
Tanmateix, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha cridat l’atenció a l’inspector de Policia en considerar que s’estava "allargant més del que li pregunta el Ministeri Fiscal. Es respon sobre el que es pregunta", ha advertit.
La declaració de Morocho és rellevant en el judici perquè en la instrucció va denunciar pressions "de tota la cadena de comandament", alhora que va explicar que havia pres mesures "de seguretat internes" respecte a certes diligències, com ara ocultar el "registre" a la seu del PP.
