Cita als tribunals
Jordi Pujol Ferrusola nega que rebés diners a Andorra de les seves empreses
El fill gran de l’expresident admet que va portar cartes de la seva mare al principat
J. G. Albalat
Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley, ha assegurat davant el tribunal de l’Audiència Nacional que en els comptes a Andorra, que obre successivament, mai ha rebut "cap diners" de les seves empreses, Imisa, Ibadesa i Project Marketing, ni de les constructores Isolux Corsán i Copisa, els directius o exdirectius del qual comparteixen amb ell banqueta dels acusats. "Mai he rebut res d’elles ni s’ha enviat des d’Andorra. En cap moment hi ha hagut un traspàs d’Espanya a Andorra ni d’Andorra a Espanya", ha asseverat el principal acusat.
L’imputat ha repetit una vegada i una altra que els fons dipositats al país veí eren l’herència o llegat, la deixa, del seu avi Florenci Pujol i que els ingressos i sortides eren per les operacions financeres que ell realitzava. "El meu pare mai ha volgut saber res dels diners d’Andorra, ni n’ha tingut cap compte", ha declarat en línia amb el que sempre ha manifestat l’expresident català. Al negar ingressos de les empreses presumptament adjudicatàries d’obra pública, prova d’evitar l’acusació que la fortuna procedia del pagament de comissions i, amb això, el delicte de blanqueig de capitals que la Fiscalia Anticorrupció imputa tots els germans. En cas d’acceptar-se aquesta tesi, només quedarien drets els delictes fiscals, que amb l’opacitat fiscal que comporta Andorra no semblen poder burlar-se.
Exhaustiu interrogatori
El fiscal Fernando Bermejo ha sigut molt exhaustiu en el seu interrogatori a Jordi Pujol Ferrusola que s’ha prolongat durant gairebé vuit hores en dues sessions. Com a guia, ha seguit el seu escrit d’acusació. En aquest informe detalla les operacions sota sospita i els delictes que s’imputen als 17 investigats: els set fills de l’exmandatari català, l’exdona del major i nou empresaris. Per això l’interrogatori de Jordi Pujol Ferrusola, que s’enfronta a la petició més alta, 29 anys de presó, ha continuat aquest dimarts en relació amb la fortuna oculta a Andorra, l’opacitat del qual al fisc espanyol ha sigut admès sense embuts per l’acusat, que, malgrat això, no ha volgut respondre a les preguntes que li formularia l’Advocacia de l’Estat, que centra la seva acusació precisament en els delictes fiscals.
Pujol Ferrusola ha explicat que "a partir del 92" es produeix un moment "en què hi ha rendiments importants de les làmines financeres, dels títols", a qui atribueix l’increment de l’herència que, segons la versió de la família, li va deixar el seu avi Florenci per assegurar-los un futur davant el risc que comportava la dedicació a la política del seu pare. El primogènit ha explicat que aquest llegat era de 110 milions de pessetes –uns 601.000 euros– i 390 milions –uns 2,3 milions d’euros– en títols. D’acord amb els seus germans, a qui anava informant de la gestió d’aquest llegat, els rendiments "es repartien en el temps a partir del 1992"; l’última entrega es va produir del 2004 i va consistir en 60.000 euros, ha relatat.
El fiscal va preguntar a Pujol Ferrusola sobre la carta en clau remesa per la seva mare, la difunta Marta Ferrusola, a la Banca Reig que deia: "Estimat mossèn, soc la mare superiora de la congregació. Voldria traspassar dos missals de la meva biblioteca a la del capellà". El fill gran de l’expresident va assegurar que va fer de xòfer de diverses cartes similars en les quals la seva mare anomenava " mossèn" al gestor dels comptes, José María Pallerola, perquè li recordava a un pel seu físic.
Després va arribar el torn al seu germà Josep Pujol Ferrusola, que només va accedir a contestar a la seva defensa, i a l’exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès.
