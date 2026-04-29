Infraestructures a Catalunya
Junts tira per terra el consorci d’inversions que va pactar Illa amb ERC
"Catalunya no necessita més xiringuitos", diu Nogueras per votar no amb el PP, Vox i el PNB
Miguel Ángel Rodríguez
Amb el puny tancat, Míriam Nogueras es colpejava el palmell de la mà a l’hemicicle del Congrés. "Pagui, pagui, pagui...", li repetia una vegada i una altra, acompanyant el gest, al diputat del PSC, el socialista Pepe Zaragoza. Per si no havia sigut clara en el seu discurs, la portaveu postconvergent insistia així en l’argument del seu partit per rebutjar el "Consorci d’Inversions de Catalunya" que van negociar Salvador Illa i ERC i que s’ha debatut aquest dimarts. "Catalunya no necessita més xiringuitos pagats amb els diners de la gent, Catalunya necessita que ens paguin allò que ens correspon, no necessita un consorci, necessita que ens facin les transferències de diners que ens corresponen", ha asseverat. El ‘no’ de Junts, sumat al del PP, Vox i el PNB, ha tirat per terra la iniciativa dels republicans catalans.
En un debat que ja augurava un agre xoc entre ERC i Junts, embardissats durant setmanes en un estira-i-arronsa entorn del consorci, Nogueras ha sentenciat que acceptar aquesta eina seria "rebaixar les aspiracions de Catalunya fins a límits que haurien de fer enrojolar qualsevol persona que el defensi". No només això. També ha denunciat que el fons del debat és si Catalunya continua "subordinada" a Madrid, una cosa que creu que passaria amb el consorci. La solució, ha dit, és exigir al Govern que pagui tots els diners que s’han deixat d’invertir a Catalunya en els últims anys, una cosa que fa anys que demanen sense resposta de l’Executiu.
"Fan un diagnòstic que és correcte, Madrid no paga, però la resposta política és equivocada. En lloc de reclamar que paguin el que deuen, el que vostès proposen és crear un organisme controlat per Madrid, pels quals no paguen", ha insistit, deixant clar que no acceptarien l’admissió a tràmit de la norma d’ERC, malgrat que això només significava l’inici dels treballs parlamentaris. Una dada que, prèviament, li havia recordat la diputada d’ERC Ines Granollers per obrir la porta a possibles esmenes a la llei.
Crítiques i retrets
Granollers, que al començament del debat semblava encara tenir certa esperança en el vot favorable de Junts o, almenys, la seva abstenció, li ha insistit Nogueras en les bondats de la seva proposta. "És una llei per posar el país al centre de les decisions", una "instrument de governança que ha de garantir que la Generalitat participi de forma efectiva en la planificació, supervisió i direcció estratègica de les inversions de l’Estat a Catalunya", ha reivindicat. I, preveient les crítiques postconvergents, ja s’avançava que això no suposa "renunciar a l’objectiu de la plena sobirania fiscal".
"Tenim la possibilitat de fer aquest pas endavant, no és definitiu però sí necessari. És un pas per transformar la indignació en capacitat d’acció. No s’entendria que mentre uns ens dediquem a plantejar propostes perquè els ciutadans de Catalunya visquin millor, vostès es dediquin a destruir", ha apel·lat al grup postconvergent abans de criticar-los que prefereixen que se’n parli "tot i que sigui malament" abans que "millorar la vida de les persones".
No ha sigut l’única que ha arremès contra Junts. Saragossa, que des de la tribuna d’oradors veia aquesta gesticulació de Nogueras, els ha acusat d’oposar-se a la proposta perquè "no suporten que cada dia sigui més evident que amb un Govern del PSC Catalunya avança". A més, els ha avisat que "la política del tot o res no porta enlloc" i que s’han convertit en la "versió catalana del ‘com pitjor millor’".
Al llarg de nou pàgines, els republicans catalans van detallar la creació d’aquest consorci d’inversions, que seria un òrgan paritari entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. Entre els seus objectius, segons el text legislatiu, hi ha l’elaboració d’un Pla Plurianual d’Inversions de l’Estat a Catalunya; el seguiment, control i avaluació de les inversions, o la proposta de mesures correctores i reprogramacions perquè es compleixin els nivells d’execució previstos.
Societat mercantil
La norma, que també contempla la constitució d'una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat, recull que la creació del consorci s'haurà de produir en un màxim de nou mesos des de l'entrada en vigor. No obstant, es fixa l'inici de l'activitat d'aquest l'1 de gener del 2027.
