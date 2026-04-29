Iniciativa polèmica
Illa deixa en mans dels centres educatius que hi hagi mossos de paisà: "Si ningú vol el pla, no es posarà en pràctica"
Junts, ERC, Comuns i CUP carreguen contra el president per aquesta prova pilot i per la vaga de docents fins al final del curs
Sara González
El conflicte amb la comunitat educativa ha escalat en les últimes hores en el rànquing de compromisos que ha d’afrontar el Govern. Hores després que el pols hagi pujat de decibels arran de la prova pilot perquè hi hagi mossos de paisà als instituts i de les 17 vagues convocades pels sindicats fins a final de curs, el xoc ha arribat al ple del Parlament amb bona part de l’oposició exigint al president Salvador Illa que en respongui. "Si ningú vol el pla, no es posarà en pràctica", ha assegurat sobre la controvèrsia que ha provocat la proposta que hi hagi agents policials en centres educatius que participin dels claustres.
Junts, ERC, Comuns i CUP han sortit en tromba a carregar contra un pla que ja s’està provant en 14 instituts que, segons el Govern, l’han sol·licitat per voluntat pròpia. D’aquí que el president hagi replicat que, si els centres no el demanen, no formaran part d’aquest projecte, que ha defensat que "val la pena provar" per veure si dona bons resultats. "S’aplica a demanda d’alguns centres, i per respecte callo. Jo confio en els docents", ha deixat anar en resposta als Comuns, un dels grups que han carregat contra la iniciativa de manera més vehement.
La policia ha d’estar perseguint delinqüents; aquí s’estan estigmatitzant els centres educatius
Aquest "callo" tenia segones intencions, ja que la Conselleria d’Educació ha revelat que el pla ha estat concebut des d’El Prat de Llobregat, el principal municipi on governen els Comuns, una cosa que el president, ara com ara, s’ha estalviat d’esmentar i que el grup de Jéssica Albiach defensa que no té el vistiplau de la seva alcaldessa. "La policia ha d’estar perseguint delinqüents, aquí s’estan estigmatitzant els centres educatius", ha etzibat la dirigent, que ha recordat a Illa que només el PP i Vox subscriuen la presència policial en centres educatius.
A les escoles, més mestres i llibres i no policies i porres
En tot cas, l’intercanvi al Parlament evidencia que, com va passar amb el pla als CAP per escurçar baixes mèdiques finalment retirat, aquesta iniciativa és i serà motiu de disputa entre el Govern i els seus socis, que ja han sol·licitat la compareixença de les conselleres d’Educació, Esther Niubó, i d’Interior, Núria Parlon. Tot i que la pregunta d’ERC al president ha anat per altres viaranys relacionats amb el conflicte polític territorial, Josep María Jové sí que ha llançat una advertència sobre la polèmica: "A les escoles, més mestres i llibres i no policies i porres".
Compareixença d’Illa per la "crisi educativa"
També Junts ha situat l’assumpte en l’epicentre de la seva crítica al Govern, fins al punt d’anunciar que reclamaran una compareixença específica del president Illa perquè doni explicacions sobre "la crisi en el sistema educatiu", especialment després de les aturades convocades que alteraran el final de curs. "Estan enquistats i aïllats, no escolten demandes justes dels professors", ha lamentat la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que l’ha acusat de generar un "nou problema" obrint la porta als "Mossos a les aules".
La resposta d’Illa ha estat tancar files tant amb l’acord de millores laborals per als docents pactat amb UGT i CCOO com amb el pla pilot de mossos de paisà als centres. "La meitat de països de l’OCDE tenen agents per mediar en els conflictes", ha justificat, a més d’insistir que serà en funció dels resultats que es decidirà si s’estén aquest model als centres de tot Catalunya. El president també ha presumit d’haver signat "el millor acord" per a les condicions salarials dels professors després de més d’una dècada de retallades.
Estan assumint el marc mental de l’extrema dreta i ens preocupa
Unes retallades de governs als quals, ha advertit el president, va donar suport la CUP, cosa que li ha retret quan els anticapitalistes també li han recriminat que els claustres estan votant majoritàriament en contra d’incorporar agents als seus passadissos mentre reclamen més recursos educatius. "Estan assumint el marc mental de l’extrema dreta i ens preocupa. ¿Retiraran aquesta prova pilot o hem de viure un altre serial com el del pla dels CAP?", ha etzibat la diputada Pilar Castillejo, que ha denunciat que el projecte s’està aplicant "sense transparència" i sense cap document signat per implantar-lo.
"Els Mossos fan una bona feina de mediació", ha defensat Illa, que ha reivindicat que té "assumit" que governar significa prendre decisions, encara que "no siguin còmodes". Sobre els 17 dies de vaga, ha dit que respecta el dret dels docents a fer-les, però també els ha instat a respectar el dret a l’educació dels alumnes i la mobilitat.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana